Presudili su pohotnom treneru: Bludničio je nad maloljetnicom

Rekao mi je da sam zgodna i pitao me želim li se slikati u klupskim majicama. Pristala sam jer sam imala povjerenja u njega, poznajem ga godinama i bio mi je kao drugi otac, pričala je na sudu maloljetnica.

Trener (51) plesa iz sjeverozapadne Hrvatske pravomoćno je osuđen jer je 12. siječnja prošle godine bludničio nad maloljetnicom. Dobio je godinu dana zatvora, no kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro pa će za svaki dan zatvora morati raditi dva sata. U kaznu mu se uračunava mjesec dana provedenih u istražnom zatvoru. U svojoj obrani trener je djelo priznao i rekao kako mu je jako žao što se to dogodilo.

- Nemam što reći osim da mi je jako žao i da je to bio jedan izolirani incident u mojem životu - rekao je trener.

'Ponesi štikle i tajice'

Osim njegova priznanja, koje je odgovaralo iskazu maloljetnice, na sudu je predočena i komunikacija između trenera i oštećene, kao i fotografije koje je snimio. Presuđeno mu je u prosincu prošle godine, a presuda je postala pravomoćna krajem siječnja ove godine.

Žrtvu je namamio uvjerivši je da će na fotosessionu biti još dvije djevojke te joj rekao da ponese štikle i tajice, a on će ponijeti majice.

- Kad sam došla, dvorana je bila zamračena pa sam mislila da trener još nije došao. Odnekud se stvorio iz mraka, no nije palio svjetlo. Zaključao je ulazna vrata i odveo me u jednu svlačionicu gdje spremačice imaju ostavu. Tvrdio je da je zaključao vrata jer ima svakakvih budala. Pitao me imam li tajice te mi dao pet majica. Slikao me u svakoj u nekim normalnim i primjerenim pozama - detaljno je prepričavala žrtva.

Nakon što je odjenula zadnju, malo užu majicu, okrenuo se i rekao joj da skine grudnjak.

'Briješ li se dolje?'

- Rekla sam mu da to ne želim, ali on je govorio da moram. Jako sam se prestrašila. Malo su mi se vidjele bradavice. Tražio me da ih ‘našiljim’. Odbila sam. Tad me primio za bradavice. Onda me tražio da skinem majicu i obučem vestu s patent zatvaračem. Obećao je da neće gledati, no ja sam vidjela da je gledao dok sam se presvlačila - kaže djevojka, koja se uplašena zakopčala do grla. Međutim, trener joj je prišao i spustio zatvarač tako da su joj se na pola vidjele grudi i opet je slikao. Dodao joj je štikle i rekao da ih obuje te joj dao masku Batmana iz seks-shopa i naredio da je stavi preko glave. Potom je izvadio crnu haljinu s velikim otvorima na kraju noge i do prsa te joj rekao da je odjene.

- Rekla sam mu da to ne želim, a on je povišenim tonom rekao da ga ne “zaj......”. Obukla sam je, a on je rekao da mi se vide gaće i da ih moram skinuti. Odbila sam, no navaljivao je, pa sam ostala samo u haljini i štiklama. Primio me za guzicu i rekao da je ‘dobra i čvrsta’. To mi je bilo odvratno - ispričala je maloljetnica.

Pitao ju je “da li se dolje brije” i govorio da za fotografije “mace” može dobiti 500 kuna.

- Bilo je to nešto najodvratnije što mi se dogodilo. Rekla sam mu da me ne može slikati i da moram ići jer me mama već zvala. Tad je otključao vrata, a ja sam pobjegla što sam brže mogla - rekla je žrtva, koja se poslije povjerila majci i prijateljici. Sve su prijavile policiji.

Odmah nakon presude, Plesni savez izrekao mu je zabranu obavljanja svih poslova vezanih uz sport. Za komentar smo pitali i osuđenog muškarca, koji kaže da više ne obnaša nikakvu funkciju u klubu koji je osnovao i čiji je bio predsjednik te da više nije trener.

- Nemam drugih komentara – kratko je rekao.