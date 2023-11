Pojavila se snimka: Tuđmanov tjelohranitelj napada ženu koja ga je snimala na Hipodromu

Dio vlasnika konja na Hipodromu u četvrtak nije mogao doći do svojih konja jer nisu sklopili nove ugovore s upravom Hipodroma. Odnosno, ustanovom za Upravljanje sportskim objektima, koja ga vodi.

Enimark Ponjević za RTL je rekao kako je on vlasnik koji ima jednog konja na Hipodromu, a ujedno je i predsjednik Hrvatskog galopskog saveza čiji su klubovi na Hipodromu te se buni protiv nove odluke Grada o potpisivanju ugovora. Također, bio je i tjelohranitelj Franje Tuđmana i Bože Petrova, a prema korisnicima Hipodroma, već godinama vrši teror nad njima.

- Doselio je na Hipodrom dva stranca, zamislite.U maloj su prostoriji i brinu o njegovim konjima. I uza sve to redovito napada ljude jer je konfliktan. Ljudima koji jašu znao je pustiti konje na stazu, a laž je da ima samo jednog konja. Četrdesetak ih je, a on ne plaća boks ni za jednog od njih, dok mi plaćamo 106 eura mjesečno - ispričala nam je korisnica Hipodroma, koja je zamolila za anonimnost jer Ponjević 'sije strah'. Ona je, kako kaže, jutros otišla potpisati ugovor, uzela ključeve i odvela konja.

Index je objavio snimku na kojoj se vidi i kako Ponjević napada ženu koja ga je snimala i pri tom je vrijeđao.

Vidi se kako dolazi do nje i govori joj: "Koliko puta ljudi moraju pasti? Jesi ti normalna?" Potom zamahuje šakama, pri čemu mobitel kojim je korisnica Hipodroma snimala incident pada na tlo. Kako se čini po snimci, korisnica uspijeva pokupiti mobitel s tla, a onda bivši Tuđmanov tjelohranitelj ponovno zamahuje rukom i pritom joj izbija mobitel. "Kretenušo jedna", čuje se još Ponjević.

Brojni korisnici imaju problema s Ponjevićem te im je drago da se to konačno počelo rješavati.

- On je toliko dužan Hipodromu da mu mogu oduzeti sve konje u ime tih potraživanja. Sad, gdje s njima, to je nešto drugo. Vjerujte, svi mi želimo da se tog čovjeka makne, jer način na koji se on ponaša je neopisiv. Ne samo prema ljudima, nego i prema konjima, koji izgledaju nekako loše i moj je dojam da oni nisu posve zdravi. No, da se to lomi preko leđa svih drugih korisnika Hipodroma, to nije dobro i znam da su neki ljudi prilično uzrujani zbog toga što nisu mogli do svojih konja. To su ljudi koji uredno plaćaju najam bokseva, da se razumijemo - ispričao je za Jutarnji jedan čovjek dobro upućen u svu problematiku.

Ponjavić smatra kako rekreativci i sportaši nisu ista kategorija

Kako smo već pisali, Ponjavić je naglasio da su njihovi konji zarobljeni kao i konji rekreativaca iako smatra da ne spadaju pod istu kategoriju te da su im konji gladni i žedni.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Rekreativci ne bi niti smjeli biti tu jer je to sportski objekt, a ne rekreacijski. Zarobljeni su i naši radnici kojima su zabranili da izlaze van, i zabranili da hrane i brinu o životinjama i sportašima da izvode konje - rekao je Ponjević..

- Dio rekreativaca je potpisao dodatni ugovor mimo ugovornih obaveza ustanove prema sportskim savezima iz programa javnih potreba. Ne žele nas pustiti dok ne potpišemo te dodatne ugovore - tvrdi on i naglašava kako je ovo talačka situacija u kojoj je tvrtka koja se brine o održavanju zarobila životinje da bi ucijenila sportaše da potpišu dodatni ugovor - kaže Enimark Ponjević.

Spomenute ugovore koje im nude, kako kaže Ponjević, jednaki su kao za rekreativce i ne žele ih potpisati jer se njihova djelatnost na Hipodromu financira iz programa javnih potreba u sportu.

Grad Zagreb: 'Na Hipodromu je godinama nered'

Iz Grada Zagreba poručuju kako na Hipodromu godinama nije bilo reda, nije se znalo tko su vlasnici konja, i nije bilo dokumentacije o zdravstvenom stanju konja. Pojedinci su koristili ovu situaciju da si osiguraju prihode i povlastice koje im ne pripadaju, a Grad Zagreb zbog pravne nesigurnosti nije mogao ulagati u razvoj Hipodroma.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Višegodišnji napori da se kroz dijalog uredi pravo korištenja bili su neuspješni. Zbog toga je bilo nužno jasno identificirati vlasnike konja i osigurati pravnu osnovu za korištenje infrastrukture Hipodroma. Stoga je Ustanova Upravljanje sportskim objektima donijela Pravilnik o redu, ponašanju, korištenju, pravima i obvezama na sportskom objektu Hipodrom „Zagreb“, kojim se jasno utvrđuju pravila ulaza, izlaza i boravka konja na Hipodromu kao i posjedovanje dokumenata kojima se dokazuje njihovo zdravlje. Svi korisnici koji žele mogu sklopiti ugovore o korištenju boksova i nesmetano koristiti Hipodrom u skladu sa zakonom - poručuju iz Grada te dodaju kako velik broj korisnika iskazao je interes za potpisivanje ugovora i većina njih je ugovore već potpisala i isti su dan dobili propusnice za ulazak na Hipodrom. Pristup boksu može ostvariti svatko tko je dokazao vlasništvo nad konjem koji se tamo nalazi. Svi konji su zbrinuti i nahranjeni. Na Hipodromu je kontinuirano i veterinar koji vodi računa o sigurnosti i stanju životinja.

Naglašavamo i da će registrirani sportski klubovi i sportski savezi kao i dosad imati pravo na besplatne termine za treninge i natjecanja na Hipodromu. No, pojedinci su u dosadašnjem neredu izbjegavali plaćanje bokseva i druge infrastrukture Hipodroma. Budući da se dodatno korištenje sportske infrastrukture plaća na svim sportskim objektima Grada Zagreba, ili se ti objekti daju u zakup putem natječaja, Hipodrom je do danas bio jedinstven negativni primjer. Današnjim je postupkom Grad Zagreb napokon počeo uvoditi red pod istim uvjetima za sve - poručuju iz Grada.

- Ponavljamo još jednom da nam je dobrobit konja iznimno važna i da u svakom trenutku osiguravamo da su životinje dobro, napojene i nahranjene - zaključuju