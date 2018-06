'Pojeo sam juhu, nazvao taksi i onda otišao ubiti tog čovjeka...'

'Atentator' s kojim je dogovoreno smaknuće ruskog novinara Arkadija Babčenka kaže da je prihvatio igru i glumio da će doista ubiti Babčenka kako bi došao do obavještajnih podataka od vitalne važnosti.

O ubojstvu ruskog novinara, žestokog kritičara Vladimira Putina koji je iz Moskve preselio u Kijev, pisali su svi svjetski mediji.

No 'ubijeni' se novinar već sljedećeg dana pojavio na press konferenciji koju je prenosila ukrajinska televizija.

Šef ukrajinske sigurnosne službe Vasil Hristak je izjavio da su njegovo ubojstvo inscenirali kako bi otkrili ruske agente koji su navodno planirali njegovu likvidaciju.

Oleksej Tsimbaliuk, bivši ortodoksni svećenik, za BBC je ispričao koja je bila njegova uloga u lažnoj egzekuciji. Kao aktivan član jedne od ukrajinskih desničarskih organizacija, kao dobrovoljac je sudjelovao u ratu na istoku Ukrajine, protiv pobunjenika iza kojih su stajali Rusi.

Na pitanje BBC-jevog novinara je li ikada ubio nekoga, Tsimbaliuk je odgovorio da je pitanje nepristojno.

Početkom travnja, Tsimbuku je prišao Boris Herman, ukrajinski suvlasnik tvrtke za proizvodnju oružja, i naručio Babčenkovo ubojstvo.

Ubojstvo su dogovorili u nekoliko sastanaka, razmjenom poruka i isplatom avansa u iznosu od 14.000 dolara.

Čovjek kojeg je Tsimbaliuk poznavao iz vremena provedenog na istoku, smatra da je Herman baš njega odabrao misleći da će ga lako izmanipulirati. Ako je ta tvrdnja istinita, doista se radi o lošoj procjeni - Tsimbaliuk je, naime odmah otišao sve prijaviti ukrajinskoj sigurnosnoj službi, a snimao je i sve razgovore s Hermanom.

Nekoliko dana prije nego što se ubojstvo trebalo dogoditi, Tsimbaliuk je upoznao svoju metu - gospodina Babčenka, u njegovom stanu.

Operativac tajne službe upoznao nas je ovim riječima: 'Pozdravi svojeg potencijalnog ubojicu' - prepričava Tsimbaliuk uz hihotanje.

- Ja sam mu rekao da šansu da opališ Putinu pljusku ne dobiješ baš svaki dan - dodao je.

Na dan kada se trebalo dogoditi lažno ubojstvo, Tsimbaliuk se, za slučaj da ga netko prati, ponašao kao da će doista ubiti Babčenka.

- Pojeo sam juhu, nazvao taksi, i otišao ubiti Babčenka - izjavio je uz smiješak.

Babčenko je ležao na podu u svojem stanu, u lokvi krvi. Čekao je da po njega dođe hitna pomoć. Poželio sam mu dobro zdravlje, a on mi je na to odgovorio da ga prestanem nasmijavati.

Potom je otišao u sigurnu kuću i pratio vijesti o ubojstvu.

Kasnije te večeri, poslao je poruku Hermanu.

Parazitski crv je riješen, napisao mu je. Rano ujutro, Herman je odgovorio porukom u kojoj je napisao da se trebaju vidjeti. Do sastanka nikad nije došlo jer su operativci tajne službe uhitili Hermana, koji je već počeo planirati bijeg iz zemlje. Nedugo nakon toga, održana je pressica na kojoj se Babčenko pojavio živ i zdrav.

Herman je potvrdio da je s Tsimaliukom dogovarao ubojstvo, ali tvrdi da je i on također to radio u dogovoru s ukrajinskom tajnom službom. Izjavio je i da je cijelo vrijeme znao da je riječ o lažiranom ubojstvu.

I’ve been working with intelligence services for a fairly around half a year. I worked with the SBU on this operation too, - Borys Herman, a weapon manufcturer co-owner and who is believed to be the organiser of #Babchenko's assassination https://t.co/PBgSFy2fyQ pic.twitter.com/6Sb6UWYwBu