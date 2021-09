Sigurno, zdravo i prirodno okruženje ključno je za razvoj djece. Prema podacima koje svake godine objavljuje WHO, u svijetu stradava više milijuna djece, a njihova je procjena da bi se barem za četvrtinu taj broj mogao smanjiti da su se na vrijeme spriječili ekološki rizici. Najmlađi su posebno osjetljivi na zagađenje zraka, opasne kemikalije, klimatske promjene i nesigurnu vodu, a upravo im je sigurno okruženje važno za bezbrižno djetinjstvo. Briga o okolišu globalni je problem broj jedan, a osnovama ekologije te važnosti zaštite svijeta i prirode djecu treba učiti već od najranije dobi.

Za razvoj ekološke svijesti najvažnija je ljubav prema prirodi, a djeca će je razvijati u šetnji s roditeljima po parkovima, livadama, šumama, uz obale mora i rijeka, gdje će se upoznavati s biljnim i životinjskim svijetom. Upravo je skladan odnos djeteta i prirode pokretač stvaranja pozitivnog ekološkog djelovanja, a osim toga, pozitivna interakcija s prirodnim okruženjem naučit će ih zakonitostima prirode.

Zašto je važno djecu učiti recikliranju?

Mališani uče promatrajući i zato je važan način na koji se njihovi roditelji odnose prema okolišu te kako zbrinjavaju i razvrstavaju otpad. Gledajući roditelje, počet će ih oponašati i usvajati navike o ekologiji te jednog dana postati društveno odgovorni pojedinci.

Osim kod kuće, djeca bi aktivnosti recikliranja trebala razvijati u odgojno-obrazovnim ustanovama. Toga su itekako svjesni mnogi vrtići i škole, a neki od njih provode i vrlo aktivne ekološke programe. DV Petrinjčica iz Petrinje primjer je ustanove koja već godinama putem raznih ekoprojekata educira djecu o ekologiji, a jedan od njihovih nagrađivanih projekata je ekovrt, koji provode pod egidom "Naše je pravo hraniti se zdravo". Djeca tako uče cijeli proces koji koji se odvija u prirodi - kako zasaditi vrt, brinuti se o njemu, a potom i zbrinuti biootpad.

Povedite djecu na Ekotlon!

Stručnjaci se slažu da djeca o svemu najviše uče kroz igru jer tako brzo pamte i ozbiljno prihvaćaju ideje. S obzirom na važnost ekologije i globalnu inicijativu za maksimalnu osviještenost o očuvanju svijeta, u organizaciji 24sata i missZDRAVA u Zagrebu će se 11.9. na Bundeku održati najveća plogging utrka - Ekotlon, na kojoj će upravo najmlađi imati priliku zabaviti se te naučiti mnogo toga o prirodi, njenim zakonitostima i recikliranju. Iako ovaj projekt prvenstveno ima namjenu podignuti svijest o važnosti zaštite okoliša, Ekotlon je važan u edukativnom smislu upravo za mališane, koji će sudjelovanjem u mnogim interaktivnim radionicama i na mini plogging stazi, dugačkoj 1000 metara, osvijestiti pojam ekologije na zanimljiv i zabavan način. Obiteljska kotizacija iznosi 60 kuna, a osim što sudjelujete u očuvanju okoliša, dolaskom na Ekotlon pomažete Dječjem vrtiću Petrinjčica iz Petrinje jer će iznos prikupljen prodajom kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo vrtiću. Prijave traju do 9. rujna (do 23:59 sati) ili do popunjenja maksimalnog broja natjecatelja, a prijaviti se možete OVDJE .

Dođite 11. rujna na Bundek na najveću plogging utrku u Hrvatskoj!

Prijavite se OVDJE jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica, a pratiti nas možete i na društvenim mrežama.

