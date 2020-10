Pokopali napadača s Markova trga, policajca će opet operirati

<p><strong>Oskar Fiuri </strong>(31), policajac koji je ranjen u pucnjavi na Markovom trgu, oporavlja se u KBC-u Sestre milosrdnice.</p><p>- Njegovo stanje je dobro - rekao je ravnatelj KBC-a dr.<strong> Mario Zovak</strong>. Sljedeći tjedan trebali bi početi s rekonstrukcijama na njegovoj lijevoj ruci.</p><p>Napadač (22), koji je u ponedjeljak ujutro otvorio rafalnu paljbu na tri policajca na Markovu trgu i teško ranio Fiuria, pokopan je u četvrtak na mjesnom groblju u Kletištu.</p><p>I dok mladićeva uža obitelj nema komentara, za RTL je progovorio njegov stric, koji iz zdravstvenih razloga nije bio na ispraćaju.</p><h2>'Ne vjerujem da se ubio, nema dokaza'</h2><p>- Tužan sam i žalostan. Ne vjerujem da se sam ubio jer nigdje nema dokaza za to. Nije mi logično da bi pucao pa bježao i pisao poruku na Facebooku. Da se htio ubiti učinio bi to odmah tamo gdje je i pucao. Zašto bi pobjegao na drugo mjesto da bi se ubio? - govori <strong>Ivica Bezuk</strong>.</p><p>Nije dalje pojasnio svoje tvrdnje niti naveo na temelju kojih argumenata je stekao takvo mišljenje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Napad ispred Vlade</strong></p><h2>'S bratom nisam pričao'</h2><p>- Moj brat je bio u specijalnoj policiji i cijelo vrijeme u ratu. Ne znam zašto se nije riješio oružja iz kuće. Mogao je to i prodati nekome. Ne krivim njega za to što je mali napravio. Mislim da je na malog utjecao netko sa strane i da je upao u neko loše društvo - rekao je Ivica Bezuk.</p><p>Dodao je da s bratom, ocem napadača, nije razgovarao o tragediji jer ga nije htio žalostiti.</p><p>- Pitao me samo treba li mi nešto i imam li drva za ogrjev - rekao je.</p><p>Policijska istraga o pucnjavi još traje. I dalje je nepoznat motiv Danijelova postupanja, kao i što mu je bio krajnji cilj. U javnost je izašla informacija da Bezuk u svojem pohodu nije koristio standardni kalibar kalašnjikova 7,62x39 mm, nego njegovu inačicu s manjim kalibrom 5,45x39 mm.</p><p>Riječ je o oružju koje su u ratu zvali “kostolomac”. Pitali smo stalnog sudskog vještaka za balistiku Dubravka Gvozdanovića da nam pojasni o kakvom je kalibru riječ.</p><p>- Ništa tu nema specifičnosti, naprosto se radi o jednom od uobičajenih modela kalašnjikova.</p><p>To je zapravo ekvivalent standardnu NATO kalibru 5,56x45 mm, koji je predstavljen javnosti u vidu M 16 jurišne puške. Radi svoje male mase i velike brzine imali su tendenciju tumbanja, odnosno gubitka stabilnosti prilikom udara u cilj, tako su i prodirali kroz tijelo i radili više štete. On nije izabrao oružje radi kalibra, nego radi mogućnosti rafalne paljbe. Kalibar ovdje nije bitan jer bilo koje automatsko oružje puščanog kalibra je u ovim okolnostima vrlo destruktivno - kaže Gvozdanović.</p><p>Vjeruje da Bezuk nije imao nikakvog prethodnog iskustva te da bi jednako uzeo i bilo koje drugo automatsko oružje da mu je ono bilo dostupno. Dodaje da je tih kalašnjikova bilo tijekom Domovinskog rata i da nisu bili tako rijetki kako se navodi. Smatra vjerojatnim da je Bezukom netko indirektno manipulirano.</p>