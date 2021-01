U njegov kontejner, na kojemu se nazire markerom napisan izlizani broj 1, u\u0161ao je najvjerojatnije pro\u0161le subote oko 21 sat. Nisu ga omela ni dva psa, Don i Nadalina, da bi u svojem rovarenju po ruksaku oteo omotnicu s posljednjim novcima i dokumentima nesretnog Zdenka. Zatekli smo ga dok je tu\u017eno i zami\u0161ljeno \u0161etao svojom novom bezimenom ulicom u kojoj je posljednja dva tjedna. Trebao mu je netko da mu se izjada, da popri\u010da, jer to mu je sve \u0161to mu je preostalo.

- Uni\u0161ten sam. Ostao sam bez svega, bez doma, novca i dostojanstva - govori nam Zdenko preko plave kirur\u0161ke maske koja mu je spadala. Ne zna tko je taj, ali zna da ga je lopov bacio u dublju depresiju. Grize se \u0161to nije zaklju\u010dao kontejner prije nego \u0161to je otr\u010dao do toaleta. Mu\u010di ga prostata i to je bilo ja\u010de od njega.

- Morao sam na WC. Sve \u0161to sam imao, tih ne\u0161to kuna i eura, ostalo je u rancu na vrhu kutije. Nisam odmah to ni primijetio, nego tek u nedjelju, kad sam htio do grada - govori shrvani Zdenko i po\u010dinje plakati. \u0160mrca. Suzdr\u017eava se. No suze opet kre\u0107u. Ni sam nije znao \u0161to bi napravio te je, uz savjet prijateljice, u ponedjeljak sve prijavio policiji. Posjetila je ubrzo patrola naselje, odvezli su ga u postaju, pa se vratili istra\u017eivati.

Potvrdili su nam kako je slu\u010daj otvoren i tragaju za kriminalcem. Ako novac i vrate, onaj osje\u0107aj bespomo\u0107nosti i jada koje Zdenko osje\u0107a ne\u0107e mo\u0107i nadoknaditi. Osobnu i zdravstvenu, dodaje, na\u0161li su neki ljudi i ostavili na tr\u017enici. Gdje su, kad i kako na\u0111eni, ne zna. Ka\u017ee nam, ne mo\u017ee od svega ni jesti. Hvali Crveni kri\u017e koji im nosi hranu, no \u017eeludac mu se stisnuo. Podijeli na kraju sve sa svojim psima. Pozvao nas je u svoj kontejner u koji je dovukao sve \u0161to je mogao. Stvari nema gdje oprati pa riskira sve i koristi kupaonicu biv\u0161eg doma s crvenom naljepnicom.