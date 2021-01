Sumnjiči ga se da je u listopadu i studenom 2018., kao pročelnik Zdravstvenog zavoda i kao kardiokirurg, odgađao pregled hospitaliziranog pacijenta s više težih dijagnoza bolesti srca i to, kako se navodi, unatoč ozbiljnom i ugrožavajućem kardiološkom stanju zbog kojeg ga je trebao pregledati, provesti prijeoperacijsku pripremu te operirati.

U rješenju o provođenju istrage piše kako se osnovano sumnja da, nakon što je po proteku vremena pregledao pacijenta, nije sastavio pisano stručno mišljenje odnosno konzilijarni nalaz, te nije pregledao nalaz CT-a niti naložio žurni premještaj na Zavod radi operativnog zbrinjavanja.

Državno odvjetništvo u Splitu navodi da je osumnjičeni liječnik bio svjestan kako zbog odgađanja operativnog zahvata može doći do pogoršanja zdravstvenog stanja oštećenika, no pristao je na to jer je očekivao, kaže tužiteljstvo, da će od njega ili njegove obitelji dobiti novac.

"Kada je došlo do sustavnog pogoršanja zdravstvenog stanja oštećenika te pogoršanja laboratorijskih nalaza koji su upućivali na multiorgansko zatajivanje i kada što mu je supruga pacijenta dala tisuću eura radi žurnog obavljanja pretraga i operativnog zahvata, liječnik je odmah sljedećeg dana naložio da mu se obavi koronarografija.

Unatoč teškom pogoršanju stanja pacijenta liječnika se sumnjiči da nije naložio njegov hitni premještaj na Zavod kako bi ga operirao, smatrajući da novčani iznos koji je dobio nije dovoljan da bi obavio i operativni zahvat, te očekujući da će ponovno dobiti novac pritom čekajući navodno planirani termin operacije za dan 16. studeni 2018.", stoji u rješenju o istrazi.

Dan prije operacije, u jutarnjim satima 15. studenog 2018. došlo je do pogoršanja stanja pacijenta i do višeorganskog zatajenja zbog čega ga je liječnik operirao isti dan, ali je pacijent umro 18. studenog 2018. godine.