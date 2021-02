Emisija Provjereno donosi šokantan slučaj iz riječke bolnice. Majci su u KBC Rijeka u 23. tjednu trudnoće rekli da će joj dijete umrijeti zbog teške anomalije. Dijete s takvom anomalijom umire najčešće tijekom trudnoće, a ako se rodi, živi par dana. Nije sposobno disati i nema razvijen veliki mozak. Pustili su je doma uz preporuku ili da čeka termin poroda ili da ode u Sloveniju i plati 5000 eura postupka, koji se, kako je tek kasnije saznala, u Hrvatskoj može obaviti i besplatno.

Sve je počelo kad je nakon gotovo šest mjeseci uredne trudnoće, mladom bračnom paru priopćena najgora moguća vijest. Rečeno im je da njihovo dijete neće preživjeti zbog teške malofrmacije glave.

Troje liječnika iz riječkog KBC-a majku šalju kući bez preporuka za daljnje postupanje, a usmeno su im rekli da inducirani porod i pobačaj u toj fazi trudnoće u Hrvatskoj zakonski nije moguć. Upućeni su tek da pobačaj obave privatno u Sloveniji ili da naprosto čekaju termin poroda, unatoč činjenici da dijete nema šanse preživjeti.

Slučaj je sablaznio zagrebačke kolege. Zbog dijagnoze nespojive sa životom, etičko povjerenstvo je odobrilo prekid trudnoće. Porodila je mrtvo dijete samo dva dana prije Božića.

- Svašta mi je prolazilo kroz glavu u tih par dana, kad se to odvijalo. Nismo znali kako postupati. Bolno je to. Tko se ne nađe u takvoj situaciji, ne zna kada vam netko predoči da ćete još četiri mjeseca uredno čekati, gledati trbuh, a da će na kraju dijete biti mrtvo. Teško je to riječima opisati - ispričao je suprug za Provjereno.

Dana 23. prosinca obavljen je zahvat. U 7:50 sati. ''Porodila sam mrtvorođeno dijete'', ispričala je žena. Iz bolnice je izašla dan poslije, na Badnjak. Izrazila je želju da prvi i posljednji put vidi svoje dijete.

- Ulazite unutra, iznijeli su ga zamotanog. Odmotali su ga u drugoj sobi, a ja sam prva napravila korak unazad, da skupim hrabrosti pogledati ga. Udahnula sam, napravila korak unaprijed i pogledala ga. Kao da fali pola mene. I dan danas se tako osjećam. Iako je to sve prošlo, idete doma...Prazan zagrljaj. Ja sam mama bez djeteta - kroz suze je rekla.

- Odmah u subotu sam učinio analizu dostupne medicinske dokumentacije iz koje je vidljiva postavljena dijagnoza, međutim nema pisane dokumentacije o eventualnim preporukama. Ja sam iščitavajući dokumentaciju očekivao takav nalaz u dostupnoj medicinskoj dokumentaciji, ali ga nisam našao - priznao je ravnatelj Ružić.

Pokrenut je i službeni postupak za utvrđivanje eventualnih propusta u vođenju trudnoće ili nepravilnosti. Zatraženo je i očitovanje liječnika.