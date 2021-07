U utorak je u krugu sisačke Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“, potpisan ugovor o korištenju kontejnerske kuhinje koju je Hrvatski Caritas stavio na raspolaganje bolnici, jer je bolnička kuhinja teško stradala u razornom potresu koncem prošle godine. Ugovor su potpisali ravnatelj Hrvatskog Caritasa mons. Fabijan Svalina i ravnatelj OB „Dr. Ivo Pedišić“ mr. sc. Tomislav Dujmenović, čime je i simbolično počeo rad kuhinje u kojoj je pripremljen i čaj za sve uzvanike.

To je nastavak suradnje između Caritasa i bolnice koja se polako „oporavlja“ od potresa. Među prvim investicijama je i izgradnja nove kuhinje, a za to vrijeme obroci za bolesnike se pripremaju u Petrinji od kud se svakodnevno dovoze. Kuhinja je kapaciteta 300 obroka u kojoj će se - nakon nekoliko dana probnog rada – za pacijente ove bolnice svakodnevno pripremati doručak i večera, svo vrijeme do završetka potpune obnove bolnice.

Mons. Svalina nam je pojasnio da je kuhinja napravljena u posebno ojačanom kontejneru prije pet godina i vrijednost joj je gotovo 400 000 kuna.

- Hvala dragom Bogu da do sada kuhinja nikada nije stavljana u funkciju, do potresa u Sisku, jer su se obroci na Baniji organizirano pripremali, a bolnica je ostala bez kuhinje. Kuhinja je profesionalna s Končarevom opremom. Sadrži nape, hladnjake i svim potrebnim sadržajima. Za koji dan će u kuhinju „stići“ i konvektorska peć, kako bi se moga pripremati i pečenja – pojasnio je mons. Svalina.

Uz kuhinju Caritas je bolnici do sada stavio na raspolaganje i pet kontejnera kako bi se na neki način mogla obavljati ambulantna djelatnost. Pored toga Hrvatski Caritas omogućio je transport donacije bolničkih kreveta za potrebe Kirurškog odjela bolnice, posredovao u usmjeravanju humanitarne pomoći bolnici te za potrebe nastavka rada Dermatološkog odjela osigurao dva kontejnera.

Sisačka bolnica pretrpjela teška oštećenja zbog kojih su na raspolaganju svega 30 od prijašnjih 408 – kazao je ravnatelj OB „Dr Ivo Pedišić“ mr. sc. Tomislav Dujmenović, i posebgno se zahvalio Caritasu na izdašnoj pomoći.

Od ovog tjedna ponovo su svi odjeli Kirurgije u zgradi bolnice, unatoč što se paralelno ovijaju i neki obrtnički radovi. Nabrajajući što je sve učinjeno kako bi se bolnica što prije vratila u normalno funkcioniranje na razinu od prije potresa, ravnatelj je kazao da je u središnjem paviljonu u podrumu smještena Hemodijaliza, Laboratorij je ušao na prvi kat. Na drugom katu su polikliničke ambulante. Internističke, gastroskopija, kolonoskopija…

- Na trećem i četvrtom katu se smještaju svi odjeli Internističke službe koja je pretrpjela najveća oštećenja. Sada će tamo biti nešto više od 80 kreveta kao i kreveti za potrebe dnevne bolnice i internističke službe. Prije potresa tu j bilo 106 kreveta, što govori do polako ulazimo u normalniji ritam. Obznanio je da se na razini Ministarstva zdravstva otvara Fond solidarnosti za Sisačko – moslavačku županiju u koji je uključena i bolnica. Uskoro idemo u raspisivanje natječaja za obnovu tri zgrade u krugu bolnice, jer su te zgade prioritet u liječenju bolesnika – pojašnjava ravnatelj.

Dodajući kako neki odjeli poput Neurologije još uvijek rade u skučenim prostorima. Trenutno bolnica raspolaže sa 130 kreveta, a po dovršetku svih preseljenja kroz mjesec – dva mogla imati blizu 250 kreveta. Dnevno s obavi između 1000 i 1100 pregleda, što govori o polaganom ali uspješnom vraćanju u normalnije stanje.

Ravnatelj bolnice je iskazao zahvalnost svima, a posebice Caritasu što su uvijek među prvima uskočili u pomoć.

Margareta Mađarić, članica Stožera Civilne zaštite HR, je govorila o naporima države da se što prije uspostavi što normalniji život na cijelom području pogođenom potresom. Govorio je i Mihael Jurić, zamjenik župana Sisačko – moslavačke županije. Nazočna je bila i Kristina Radić, ravnateljica Caritasa Sisačke biskupije.