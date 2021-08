Pokret otpora protiv talibana u Afganistanu tvrdi da ima tisuće ljudi spremnih za borbu, piše BBC.

Ali Nazary, voditelj vanjskih poslova Nacionalnog fronta otpora Afganistana (NRF), rekao je za BBC da žele nastaviti mirne pregovore.

No, dodao je, "ako ovo ne uspije, onda nećemo prihvatiti nikakvu vrstu agresije".

Talibani u međuvremenu tvrde da su opkolili uporište te grupe - dolinu Panjshir.

Amrullah Saleh, potpredsjednik vlade koju su svrgnuli talibani, a koji se sada nalazi u Panjshiru, napisao je na Twitteru da su talibani okupili snage blizu doline.

Regija pod kontrolom NRF-a

Regija Panjshir, osobito dolina Panjshir, poznata je po tome što se uspješno borila protiv invazija, uključujući i sovjetske snage tijekom sovjetsko-afganistanskog rata od 1979. do 1989. godine te talibana 1990-ih.

Regija je sada još uvijek pod kontrolom NRF-a, koji je osnovao Ahmad Massoud, sin afganistanskog heroja otpora Ahmada Shaha Massouda.

Ahmad Shah Massoud bio je gerilski zapovjednik koji je predvodio otpor protiv SSSR-a, a zatim je 1990-ih vodio vojno krilo afganistanske vlade protiv suparničkih frakcija. Nakon što su talibani preuzeli kontrolu, bio je glavni zapovjednik oporbe, sve do njegova ubojstva 2001.

Nazary je rekao za BBC da grupa ima "tisuće snaga spremnih za otpor", iako BBC nije dobio neovisnu potvrdu te tvrdnje.

Ipak, težimo mirnim pregovorima prije bilo kakve vrste rata i sukoba - rekao je.

'Ako jedna grupa dominira politikom, doći će do unutarnjeg rata'

Krajnji cilj NRF-a je decentralizirani oblik upravljanja u zemlji.

- NRF smatra da se za trajni mir moramo pozabaviti temeljnim problemima u Afganistanu. To je zemlja koju čine etničke manjine, nitko nije većina. To je multikulturalna država, pa joj je potrebna podjela moći, dogovor o podjeli vlasti. Ako jedna grupa dominira politikom, doći će do unutarnjeg rata i nastavka trenutnog sukoba - rekao je Nazary.

- Težimo miru. Prioritet su nam mir i pregovori. No, ako to ne uspije, ako vidimo da druga strana nije iskrena, ako vidimo da se druga strana pokušava nametnuti ostatku zemlje, onda nećemo prihvatiti nikakvu vrstu agresije - dodao je.

Dodao je da su dokazali da nitko ne može osvojiti njihovu regiju, a talibani su pokušali prije 25 godina.