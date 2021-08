Američki predsjednik Joe Biden najavio je da će evakuacija Amerikanaca i njihovih afganistanskih saveznika iz Kabula trajati do kraja kolovoza. U jučerašnjoj izjavi na brifingu na novinare u Bijeloj kući ostavio je otvorenom mogućnost da se taj rok produlji.

Britanski premijer Boris Johnson tražit će ovaj tjedan od američkog predsjednika Joea Bidena da produlji krajnji rok evakuacije iz Afganistana, a čak i ako se on dogovori, Zapadu će biti potrebno odobrenje talibana, rekao je ministar obrane. Zasada je rok do kraja kolovoza.

Pripadnici britanske vojske povući iz Kabula kad to naprave i Amerikanci, potvrdio je britanski ministar obrane Ben Wallace za BBC.

- Nadamo se da ga nećemo morati produljiti, ali to će ovisiti o našem napretku. O tome će se još raspravljati - rekao je Biden.

Talibani neće pristati na produljenje evakuacije iz Afganistana, rekao je glasnogovornik militantne islamističke organizacije za britanski kanal Sky News u ponedjeljak. Glasnogovornik talibana u Dohi je za Sky News zaprijetio da će "biti posljedica" ako američki predsjednik Joe Biden ne održi obećanje i povuče sve američke vojnike do 31. kolovoza.

- Ako SAD ili Velika Britanija budu tražili dodatno vrijeme za nastavak evakuacija - odgovor je ne. Ili će biti posljedica - rekao je Suhail Šahin, član talibanskog izaslanstva u Dohi, glavnom gradu Katara.

- To je crvena linija. Američki predsjednik Joe Biden objavio je da će se 31. kolovoza povući sva njihove vojne snage. Znači, ako rok produlje, to znači da se produljuje okupacija premda to nije potrebno - rekao je.

- To će stvoriti nepovjerenje među nama. Namjeravaju li nastaviti okupaciju, to će izazvati reakciju - dodao je.

Šahin je veliku gužvu u zračnoj luci u Kabulu objasnio željom mnogih da pobjegnu od siromaštva u Afganistanu. Strah od talibanske represije koristi se kao izgovor i neutemeljen je, rekao je.

Rekao je da su izvješća o osveti talibanskih pripadnika prema novinarima, bivšim vladinim zaposlenicima i drugim navodnim suradnicima "sve lažne vijesti".

Svaki incident bit će istražen, a oni koji su krivi bit će odgovorni, rekao je.