Pokvarila su im se dva busa, a na kraju ih je dovezao vlak...

Živi kaos. Autobus je pun male djece, a kombi s mehaničarom koji će ga popraviti čekali smo 10 sati, od 2 do 12. Krenuli smo za Lausanneu tek u 15 sati.

Ispričao nam je to u nedjelju putnik iz busa koji je kasnio 45 minuta već u polasku iz Zagreba.

- Autobus nije mogao krenuti, pa smo čekali drugi. Trebali smo krenuti u 16.30 i stići u 8 sati, a stigli smo poslije ponoći. Dok smo čekali popravak na cesti, djeca su se smrzavala vani ili spavala u busu - izvještavao nas je svako malo o problemima te u ponedjeljak u 0.11 sati javio da je u Lausanneu konačno stigao, i to vlakom.

- Trebali smo zadnju etapu proći minibusom, ali stigli smo prekasno. Tog prijevoza više nije bilo, pa smo morali željeznicom - objasnio je.

U Croatia busu neslužbeno su nam rekli da nije sve kako čitatelj tvrdi, no službeni odgovor nije stigao ni nakon više poziva.

- Kad jednom krene na put, prijevoznik je dužan putnike odvesti do odredišta. U slučaju kvara ili problema dužan je to riješiti. No ako se dogodi u inozemstvu i po noći, nemoguće je to brzo riješiti. Putnik se može žaliti prijevozniku, a eventualna odšteta regulirana je EU uredbom i Općim uvjetima prijevoznika - rekao nam je drugi prijevoznik.

Mogu li putnici dobiti odštetu i kako prijevoznik treba rješavati ovakve slučajeve, pitali smo Ministarstvo gospodarstva, u čijoj nadležnosti su prava potrošača. Nakon više poziva i molbi da odgovore, rekli su nam da nisu nadležni.

Uredba EU o pravima putnika u autobusnom prijevozu opširno opisuje prava koja putnici imaju ako autobus kasni u polasku. No ta prava nisu baš velika. Ako prijevoznik očekuje da će linijski prijevoz biti otkazan ili kasniti više od 120 minuta, putniku mora ponuditi putovanje pod usporedivim uvjetima bez dodatnih troškova ili mu vratiti novac za kartu. Ako kasni u polasku više od 90 minuta, putnicima mora ponuditi jelo ili piće. Ako putovanja neće biti, i ne ponudi alternativu, treba platiti najviše dva noćenja u vrijednosti do 80 eura. Činjenica da je putnike nahranio i platio im smještaj njima ne uskraćuje pravo da odštetu traže na sudu.