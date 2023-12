Pola Hrvatske u crvenom i narančastom! Orkanska bura u Dalmaciji, na sjeveru minusi

Na Jadranu sunčano i vjetrovito. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a uz mjestimice više oblaka u Gorskom kotaru i Lici lokalno će biti susnježice i snijega. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u gorju jak s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim. Krajem dana i osobito u noći vjetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7 na kopnu, a između 9 i 12 °C duž obale te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Kakvo nas vrijeme čeka sutra?

Prevladavat će sunčano, na Jadranu i vedro, no u unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice magla. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, podno Velebita i Biokova na udare i olujna sredinom dana oslabjeti, a prema otvorenom moru će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od -4 do 0, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna između 6 i 9 u unutrašnjosti, duž obale i na otocima od 11 do 15 °C.

Upozorenja za Dalmaciju

Na Jadranu se upalio crveni meteoalarm za četiri regije, i to Kvarner, Velebitski kanal te Sjevernu i Srednju Dalmaciju.

Za Velebitski kanal prognoziraju mjestimice jaku olujna bura. Najjači udari vjetra 35-90 čvorova (65-165 km/h)

UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Za četiri regije upaljen je narančasti meteoalarm.

Za Split prognoziraju jaku i olujnu bura. Srednja brzina vjetra > 65 km/h; Najjači udari vjetra > 90 km/h

BUDITE SPREMNI na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

Stanje u prometu možete pogledati OVDJE. Trenutno je zatvoren dio A1 zbog jakog vjetra.