Polarna hladnoća u Americi: U Chicagu hladnije od Antarktike

Deseci milijuna ljudi u SAD-u pripremaju se za rekordnu polarnu hladnoću koja bi, prema prognozama meteorologa, trebala u srijedu pogoditi desetak saveznih država na sjeveru zemlje.

Tvrtke su svojim radnicima rekle da ostanu u kućama, škole su zatvorene i stotine letova su otkazali.

COLDER THAN COLD: A brutal polar vortex is expected to give parts of the Midwest their coldest days on record — and Chicago will be more frigid than the South Pole https://t.co/yoRvBhcvzM pic.twitter.com/daUVfC8wVO