Polarna zima odnijela 8 života: Temperature će ići i do - 54°C

Najmanje osam ljudi umrlo je u SAD-u od posljedica hladnog vala koji je zahvatio nekoliko američkih zemalja. Strahuje se da će ta brojka još rasti jer Amerikancima prijete ekstremno niske temperature i ledeni vjetar opasan po život. Deseci milijuna ljudi pripremaju se za polarnu hladnoću. Brojne tvrtke i škole su zatvorene, a letovi su otkazani, prenosi Chicago Suntimes.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203890 / U SAD-u će se temperatur spustiti do -54 stupnja, Chicago će biti hladniji Sibira i Antarktike]

[video: 1203890 / U SAD-u će se temperatur spustiti do -54 stupnja, Chicago će biti hladniji Sibira i Antarktike]

[video: 1203890 / U SAD-u će se temperatur spustiti do -54 stupnja, Chicago će biti hladniji Sibira i Antarktike]

U prekidu su i neke željezničke linije. Zaposlenici koriste grijače na tračnicama kako bi skretnice oslobodili od snijega i leda. Javnost su šokirale snimke iz Chicaga na kojima se vide tračnice u plamenu. Glasnogovornik gradskih željeznica objasnio je kako plamen dolazi iz grijača i dodao da plamen ne uzrokuje štetu na vlakovima koji prolaze tračnicama.

Foto: REUTERS

Kako navode američki mediji, polarna strujanja spuštaju temperature i do 30 stupnjeva ispod nule, a vjetar dodatno pojačava osjećaj hladnoće.

Over 1,300 flights canceled at Chicago airports amid brutal winter storm https://t.co/tMuEALBTJv via @suntimes