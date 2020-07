Policajac heroj: Skočio s 13. kata za pedofilom i uspio ga uhvatiti!

'Imao sam samo jednu misao u glavi - moram ga uhvatiti! Nisam razmišljao ni o čemu drugom. Nisam čak ni shvatio kako sam skočio, ali nije bilo straha', prisjeća se policajac

<p>Policajac iz Kazahstana skočio je kroz prozor na 13. katu dok je progonio osumnjičenog za seksualni napad na tinejdžericu. Policajac ne samo da nije poginuo, već je uspio uhvatiti osumnjičenog.</p><p>Viši policajac Bakytzhan Bakirov sudjelovao je u uhićenju muškarca, koji je ranije provalio u stan u najvećem kazahstanskom gradu, Almati, ukrao veliku količinu novca i seksualno napao 15-godišnju djevojčicu.</p><p>Bakirov se predstavio kao vodoinstalater kako bi ušao u iznajmljeni stan osumnjičenog, na 13. katu stambene zgrade.</p><p>Osjetio je da nešto nije u redu pa je odlučio pobjeći i to na najgluplji mogući način - skokom kroz prozor. 13. kat je na visini većoj od 30 metara, ali odlučni policajac bez oklijevanja je pratio osumnjičenog u bijegu.</p><p>- Imao sam samo jednu misao u glavi - moram ga uhvatiti! Nisam razmišljao ni o čemu drugom. Nisam čak ni shvatio kako sam skočio, ali nije bilo straha - prisjeća se Bakirov.</p><p>Ovaj potez mogao je završiti tragično, ali srećom, policajac je sletio na terasu koja je bila samo dva kata ispod. Osumnjičeni, koji je odabrao prozor kao rutu za bijeg, očigledno je znao za terasu. Međutim, to mu nije mnogo pomoglo, jer ga je Bakirov uhvatio i nije ga puštao sve dok pojačanje nije stiglo. I sve je to napravio iako je imao slomljeno stopalo. Policajac je priznao da se uplašio tek nakon što se sve završilo.</p><p>- Postojala je realna šansa da čovjek samo pokušava izvršiti samoubojstvo kako ne bi odgovarao za svoja kaznena dijela - rekao je.</p><p>Hvatanje pedofila, međutim, postalo je osobno za Bakirova, koji je i sam otac.</p><p>Policajac heroj je nakon ovog pothvata nagrađen medaljom. Već je prošao tri operacije na ozlijeđenom stopalu, a liječnici mu daju optimističku prognozu.</p><p>- Kažu da ću uskoro moći ponovo juriti za kriminalcima - poručio je Bakirov.</p>