Policajac je 'spasio' plišanog medvjedića autističnog dječaka

Policija u New Jerseyu, odgovarajući na poziv dječaka s autizmom koji je pozvao broj za hitne slučajeve zbog voljenog plišanog medvjedića, uspješno je pronašla i vratila nestalu igračku, prenose američki mediji.

Policajac Khari Manzini iz Woodbridgea obučen je za postupanje s djecom s posebnim potrebama i kad mu je prošlog tjedna proslijeđen poziv 12-godišnjeg Ryana Paula znao je što učiniti. Dječak je kazao kako je njegov smeđi medvjedić Freddy nestao dok se igrao s njim u sobi, pa je zaključio da je bolje potražiti pomoć policije nego roditelja.

Ryanov otac Robert Paul bio je u početku šokiran kad je shvatio da je njegov sin nazvao policiju.

Woodbridge police officer answers the call to save teddy bear in peril https://t.co/WCcMJBXaBq