Policajac je zbog pljački osuđen na tri i pol godine iza rešetaka

Za svako kazneno djelo, od njih 11, dobio je šest mjeseci zatvora, ukupno tri i pol godine. Nalažem da ga se pusti iz istražnog zatvora te će mu se u kaznu uračunati vrijeme koje je proveo u njemu, rekla je jučer sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu na izricanju nepravomoćne presude posrnulom policajcu Luki Gajici.

Suđenje je bilo brzo jer je sve priznao, a rekao je da je pljačkao zbog problema s kockom. Zato se okomio na pekarnice, ljekarne, kiosk i poslovnice Hrvatske pošte. Deset puta je uspio izvući novac od radnika dok je u jednom pokušaju razbojništva u pekarnici ostao bez plijena.

- Kretenu! Pekarnicu si našao pljačkat. Gubi se! - derala se na njega zaposlenica koja je zaključala blagajnu. Pokušao je i sam izvući novac, no ona ga je na kraju izgurala van.

U većini slučajeva hinio je da mu se u džepu nalazi pištolj ili bomba. No najnasilniji je bio u slučaju pljačke poslovnice pošte u Ulici Josipa Šibla u Zagrebu. Tu je prišao s leđa zaštitaru u kojeg je uperio plinski pištolj. Natjerao ga je da klekne, a radnike da mu ubace novac u crnu vrećicu koju je donio.

- Predajte novac - zapovjedio je radnicima koji su mu dali 8300 kuna.

Tu pljačku, kao i agresivnosti i činjenicu da su zaposlenici završili na bolovanju sutkinja je uzela kao otegotne okolnosti. U to spada i činjenica da je radio kao policajac koji je zastranio.

Ipak, u karijeri nije imao mrlji pa mu je to sud uzeo kao olakotnu okolnost. U to su uključene i činjenice da mu je preminula majka, jako loša financijska situacija, do sada nije bio kažnjavan, sve je priznao i pokajao se te dodao kako je u probleme upao zbog problema s kockanjem. To je potvrdila i sudska vještakinja i dodala kako je zbog toga bio djelomično neubrojiv.

Sud je odredio kako neće morati platiti sudske troškove zbog teške financijske situacije, no morat će nadoknaditi ukraden novac.

Kako neslužbeno doznajemo, policajac je ostao dužan i nekim svojim kolegama. Nakon pravomoćne presude dobit će otkaz u MUP-u.