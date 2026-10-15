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NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora

Piše Danijela Mikola,
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KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora
Policajac Marko Smažil dobio 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu

Bivši policajac Marko Smažil dobio je 15  zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak iz rujna 2023. godine. Nepravomoćna presuda mu je izrečena na osječkom Županijskom sudu.

Prema obrazloženju presude, kriv je zbog to što je iz službenog pištolja ispalio hitac u Mihaelu, svjestan da rukovanjem službenim oružjem može nekoga usmrtiti. Vrijeme u pritvoru uračuna mu se u kaznu.

Stravični incident dogodio se 20. rujna 2023. godine kada je Mihaela došla u njegov stan, a on joj je pokazivao svoj službeni pištolj. U jednom trenutku pištolj je opalio i djevojka je dobila hitac u glavu.

Smažilu se već jednom sudilo i tada je dobio 17 godina zatvora, no na tu je presudu njegov odvjetnik uložio žalbu smatrajući da se presudom nije dovoljno uzela u obzir Smažilova obrana. On, naime, tvrdi da Mihaelu nije ubio s namjerom, nego slučajno. Tu je žalbu, i te argumente, Visoki kazneni sud i potvrdio te je suđenje vraćeno na početak. 

Provedeno je novo suđenje u kojemu su dodatno saslušavani novi svjedoci, a ovoga su puta na raspravama mogli sudjelovati i novinari, obzirom da je prošlo suđenje bilo zatvoreno za javnost. 

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Smažilova obrana

Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu. Istaknuo je kako se osjeća krivim što je uopće vadio službeni pištolj, jer zna da ne smije, te što nije bio dovoljno vješt i oprezan u rukovanju s njime. Također je zamolio roditelje ubijene Mihaele za oprost, dodajući kako mu od Mihaeline smrti nema veće kazne, te mu je nebitno koliko će zatvora dobiti.

Zamjenica županijskog državnog odvjetništva Jasmina Bošnjak u svojoj je završnoj riječi rekla da u cijelosti ostaje kod kaznenog djela za koje je Smažil optužen. Smatra da je nedvojbeno dokazano da je on počinio upravo kazneno djelo ubojstva.

- Obrana u kojoj to poriče je neistinita, nevjerodostojna, nelogična, kontradiktorna i usmjerena na izbjegavanje kaznene odgovornosti. To osobito proizlazi iz iskaza Mihaelinih prijatelja, koji su svjedočili da im se Mihaela žalila na njegovo ponašanje, da je posesivan, da je želi kontrolirati, da se boji njegovih reakcija te svih vještačenja koja to dokazuju, a osobito vještaka psihijatrijske struke - rekla je tužiteljica, dodavši kako je "okrivljenik znao da se iz te blizine nanose smrtonosne ozljede, bio je ubrojiv i svjestan u trenutku događaja, što govori da je postupao s namjerom da liši života Mihaelu Berak.” 

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Komentari 79
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