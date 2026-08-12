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UHIĆEN JE!

Policajac motociklom pokosio pješake kod Sarajeva. Žena poginula, troje ozlijeđenih

Piše HINA,
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Policajac iz Sarajeva uhićen je u srijedu nakon što je skrivio tešku prometnu nesreću u kojoj je poginula jedna a ozilijeđene još tri osobe, potvrdili su iz MUP-a Sarajevske županije

Policajac koji je identificiran kao Viktor Ćatić u utorak navečer u razdoblju kada je bio izvan dužnosti motociklom je u naselju Binježevo kod Sarajeva naletio na skupinu pješaka. Na mjestu je poginula 52-godišnja žena, dvije osobe teže su ozlijeđene a jedna lakše.

"Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa u 01:40 sati uhićen je V.Ć.", stoji u priopćenju.

Uz to što je djelatni policajac Ćatić obnaša i dužnost predsjednika Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Sarajevske županije.

Na prometnicama u BiH tijekom ljetnih mjeseci bilježi se značajno povećanje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju motociklisti. 

Kako je objavila televizija N1 sumirajući policijske i medijske izvještaje samo od 1. lipnja do 11. kolovoza ove godine u takvim je prometnim nesrećama u BiH poginulo najmanje deset osoba, a znatno veći broj zadobio je teške tjelesne ozljede.

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