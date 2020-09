Policajac: Pretraživali smo stan Sandre Zeljko i našli stotinjak pari cipela te plavu omotnicu

Obrana Sandre Zeljko na sudu se trudila dokazati kako je pretraga njezina stana, tijekom kojeg su pronađeni i neki po nju komprimitirajući dokazi, provedena mimo pravila

<p>Radilo se o rutinskoj pretrazi. Potražili smo dva svjedoka koje smo upozorili da su oni jamstvo zakonitosti naše radnje i da moraju pozorno promatrati što radimo, rekao je policajac Pero Mihaljević svjedočeći na suđenju <strong>Tomislavu Sauchi i Sandri Zeljko. </strong></p><p>Dodao je kako je pretraga manjeg stana trajala tri do četiri sata i da su tijekom pretrage u stanu osim policajaca, svjedoka i okrivljene bili i njezina majka, sestra i pas. </p><p>- Pronašli smo i impozantnu količinu cipela. Oko stotinjak pari, vrijednosti oko 30.000 - 40.000 kuna. U jednoj sobi kolegica je pronašla i plavu omotnicu na kojoj je pisalo Goldstein, isplatnicu - rekao je svjedok kojega je pozvala obrana drugookrivljene. </p><p>Zeljko je ustvrdila kako joj nisu pokazali sporne dokumente niti gdje su ih pronašli iako je to izričito zatražila. </p><p>- Nisam htjela potpisati zapisnik o pretrazi stana no oni su mi rekli da zapisnik trebam potpisati kao dokaz da nije nešto slomljeno ili razbijeno tijekom pretrage- rekla je drugooptužena.</p><p>Mihaljević je odgovorio kako se ne sjeća da je bilo problema oko potpisivanja zapisnika. </p><p>Podsjećamo, Uskok Sauchu tereti da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom <strong>Sandrom Zeljko</strong>, bivšom 'krunskom svjedokinjom' u tom slučaju, nezakonito stekao 580.000 kuna.</p><p>Prema optužnici, Sandra Zeljko je prema Sauchinim uputama napravila ukupno 125 putnih naloga i dostavila ih u devizno računovodstvo. Sama je kasnije preuzela novac za akontacije dnevnica i dijelila ga sa Sauchom.</p><p>No u kojem omjeru i gdje je novac završio ne zna se. </p><p>Nju terete da je i nakon Sauchina odlaska nastavila dizati novac pa je od ožujka 2016. do veljače ove godine, po Uskokovim tvrdnjama, samoinicijativno krivotvorila potpise kasnijih šefova kabineta <strong>Nevena Zelića i Davora Božinovića</strong> te preuzela i zadržala akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od gotovo 350.000 kuna.</p><p>Sve do veljače 2017. novac se isplaćivao preko putnih naloga. Bilo ih je, stoji u optužnici, ukupno 66, a Zeljko je navodno u rubrici 'Predstojnik' lažirala potpise tadašnji šefova premijerovog ureda, Nevena Zelića i Davora Božinovića. U uredu za opće poslove i dalje ništa nisu sumnjali već su joj novac za dnevnice isplaćivali. </p><p>Istraga u ovom slučaju najprije je poreknuta samo protiv Sauche, tadašnjeg SDP-ovog saborskog zastupnika, a naknadno je proširena i na Zeljko. Suđenje je počelo lani u rujnu. Uskok predlaže da se Sauchi oduzme 295 tisuća kuna koliko je protuzakonito stekao, a Zeljko 649.112 kuna. </p><p>Danas je svjedočilo još nekoliko policajaca koji su sudjelovali u pretrazi stana Sandre Zeljko a ako ne bude novih dokaznih prijedloga očekuje se da bi Tomislav Saucha u petak mogao iznijeti obranu.</p>