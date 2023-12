Policajce razotkrila snimka, dali lažni iskaz: 'Dileri su nas htjeli pregaziti, pucali smo u zrak...'

Dolaskom do škole na parkiralištu primijetili smo Peugeot i Golf i vidjeli trojicu koji nešto pretrpavaju iz Golfa u Peugeot. Uključili smo bljeskalice na službenom autu i zaustavili se tako da smo zapriječili prolaz Peugeotu. Vidjevši nas, dvojica su utrčala u Peugeot, a jedan u Golf - naveli su policajci Igor K. i Igor P. u izvješću o postupanju u tom slučaju napisanom 9. studenog u PU sisačko-moslavačkoj te naveli kako je Igor K. krenuo prema Golfu.

Tada se vozač vozeći unatrag izvezao na prometnicu s ciljem bijega no, kako je Igor K. stao na sredinu prometnice i legitimirao se službenom značkom vozač se zaustavio. U isto vrijeme Igor P. prišao je Peugeotu s lijeve strane, legitimirao se, te je u tom trenutku vozač Peugeota, naveli su policajci u svom izvješću, krenuo unatrag s ciljem da ga udari. Igor P. se bacio u stranu kako bi izbjegao udarac. Nakon toga, tvrdili su policajci, vozač je u nastavku kretanja, koje je imalo za cilj nalet na policajca, zadnjom lijevom stranom udario u službeni auto.

Vozač je tada krenuo naprijed, tvrdili su policajci, no kada je vidio da se Igor K. približio kako bi pomogao kolegi ponovno je krenuo unazad s ciljem da naleti na njih dvojicu. Spasili su se, naveli su, bacivši se u stranu. Tada su izvukli vatreno oružje te je Igor K. naredio vozaču da stane no kako se automobil nastavio kretati unazad i vozač oglasio na naredbu "Stoj, pucat ću!" Igor K. ispalio je tri hica u zrak, a potom još tri u zadnji desni pneumatik, a njegov kolega tri hica u stražnji lijevi pneumatik kako bi ga zaustavili. No vozač je stisnuo gas i pobjegao. Policajci su potom prišli Golfu i vezali vozača Jozu M.

Oni su 8. studenoga u 20. 25 sati ispred Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Mošćenici pucali u Peugeot 308 u kojem su bila dvojica dilera droge za koje su lažno tvrdili da su ih pokušali pregaziti. Potom su protiv nepoznatog počinitelja podnijeli lažnu kaznenu prijavu.

Da nije bilo snimke nadzorne kamere sa škole bjeguncima bi, kada bi ih uhitili, prijetila dugogodišnja zatvorska kazna jer su policajci protiv njih podnijeli lažnu kaznenu prijavu, sumnja Uskok, zbog kaznenog djela pokušaja teškog ubojstva. U situaciji kada se na sudu suoče policajci i dileri, a nema drugih dokaza, suci u pravilu vjeruju policajcima.

Snimku nisu prijavili kao dokaz

No priču im je srušila snimka. Policajci koji su izuzeli snimku, presnimili su sam događaj i mobitelom ga poslali šefovima, saznali su već 9. studenoga i da se snimka čuva 152 sata. Trojica nadređenih nisu izuzeli snimku kao dokaz te su tek 15. studenoga ŽDO-u podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog kaznenog djela teškog ubojstva. Također su uporabu vatrenog oružja ocijenili opravdanom. No kad su u PNUSKOK-u 17. studenoga dobili informacije da su izvješća lažna izuzeli su snimke s nadzornih kamera.

Na njoj se vidi kako Igor P. prilazi Peugeotu i otvara vozačeva vrata te kako ih odmah potom vozač zatvara i vozi unatrag pri čemu je prošao najmanje metar od policajaca koji se nisu bacili kako bi spasili glave te kako potom pucaju u auto.

Da bi uporaba vatrenog oružja policijskih službenika bila opravdana mora udovoljavati jednom od uvjeta propisanih Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima. Policajac je, naime, ovlašten potegnuti pištolj i pucati u nužnoj obrani, u krajnjoj nuždi, ako na drugi način ne može uhititi počinitelja kaznenog djela za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje 10 godina zatvora ili osobu za kojom je raspisana potraga zbog počinjenja takvog kaznenog djela te ako se na drugi način ne može spriječiti bijeg osobe koja je osumnjičena ili optužena za kazneno djelo od najmanje 10 godina ili osobe koja je pobjegla s izdržavanja kazne zatvora za takvo kazne no djelo.

Svjesni da nisu postupili po zakonu, navodi Uskok, dvojac je lažno opisao i potom prijavio događaj kako bi izbjegli da se protiv njih pokrene disciplinski postupak zbog neopravdane i nezakonite uporabe vatrenog oružja. Nakon toga njima nadređeni iz PU sisačko-moslavačke, voditelju Službe Kriminalističke policije te uprave Igoru Pasanec i voditelju Službe za javni red i sigurnost Marijan Brna,u koji su bili upoznati sa sadržajem videonadzorne snimke iz koje proizlazi da su dvojica policajaca lagali, sačinili su neistinita izvješća o njihovu postupanju kojima su ga opravdali. Zamjenik načelnika uprave Nikici Batinović, koji je također bio upoznat sa sadržajem snimke i da izvješća njegovih podređenih nisu istinita, donio je odluku kojom je uporabu vatrenog oružja ocijenio zakonitom i osnovanom.

Uskok ih sve sumnjiči da su kao službene osobe iskoristili svoj položaj pa time sebi i drugoj osobi pribavili korist odnosno za zlouporabu položaja i ovlasti. Sva petorica ostat će u pritvoru dok se ne ispita devetero njihovih kolega i dok se ne pregledaju mobiteli trojice rukovodećih policajaca.