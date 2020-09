Policajci jurili za crnim Golfom u Dubravi, pucali su u zrak!

Zagrebačka policija intenzivno traži najmanje dva muškarca koji su u četvrtak bježali od patrole u crnom Golfu 'trojki'. Nakon jurnjave po Branimirovoj, nestali su ulicama Donje Dubrave

<p>Najmanje tri metka ispalili su zagrebački policajci <a href="https://www.24sata.hr/news/ponocna-jurnjava-u-dubravi-policija-je-vikala-da-svi-udemo-u-kuce-uplasila-sam-se-714420" target="_blank"><strong>u četvrtak oko 22 sata u potjeri za nepoznatim muškarcima</strong></a>. Kako su nam rekli iz PU zagrebačke, pucali su kako bi obavijestili kolege gdje se nalaze kako bi pokušali presjeći put bjeguncima.</p><h2>Pogledajte video: Jurnjava u Dubravi</h2><p>Detalje ne otkrivaju u interesu istrage, no zasad se zna da je sve počelo barem pola sata ranije. Jedna patrola primijetila je ljude u crnom Golfu 'trojki 'te ih je pokušala zaustaviti. Vozač na to nije pristao i počeo je sumanuto voziti, prema riječima jednog svjedoka, Branimirovom prema istoku. Zabio se u još jedan automobil, no tu, nasreću, nije bilo ozlijeđenih.</p><p>U potjeru se uključio niz policijskih vozila koje su s juga i sjevera ulazili na područje Donje Dubrave.</p><p>Prema snimci, koju je poslao čitatelj 24sata, vidi se kako vozač Golfa koči, a za njime stižu policajci. Ljudi iz auta su pobjegli, a potjera za njima se nastavila i tijekom cijele noći. Prema riječima mještana, tražili su ih policajci s dugim cijevima.</p><p>- Čula sam udarac, ali zvučao je kao da je pukla guma pri velikoj brzini. Policija je vikala da svi uđemo u kuće. Čujem da nitko nije stradao - rekla je susjeda koju su uplašile policijske sirene.</p>