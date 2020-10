'Policajci su odbili napad, nakon što je kolega ranjen. Radi se o trostrukom pokušaju ubojstva'

Policija radi opsežno kriminalističko istraživanje, čak i u inozemstvu. Mi nemamo nikakve indicije da je tu bilo govora o osveti, iako je bilo takvih informacija, rekao je Nikola Milina

<p>Pucnjava i ranjavanje policajca na Trgu svetog Marka otvorili su niz sigurnosnih pitanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kako osigurati trg na kojem se nalazi centar političke moći - Vlada, Sabor i Ustavni sud? Treba li ga zatvoriti za promet, građane i turiste? Kako spriječiti govor mržnje na društvenim mrežama gdje se, kao jučer, masovno slavi napadača i daje mu se potpora?</p><p>Glavni ravnatelj policije <strong>Nikola Milina</strong> istaknuo je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/665416/otvoreno-kako-rijesiti-sigurnost-na-trgu-sv-marka" target="_blank">HRT-ovu emisiju Otvoreno</a> kako ovaj događaj vode kao pokušaj teškog ubojstva tri policijska službenika. </p><p>- Mi cijelo vrijeme komuniciramo oko onog čeka možemo. Ovakav događaj nismo imali, stalno se apostrofira kao napad na jednog našeg službenika, međutim ovdje se radilo i o ugrozi još dva službenika, jednog koji je uzvratio napadaču i još drugog kolege. Oni su ustvari odbili napad nakon što je kolega ranjen i zasada, vidjeli ste da tu ima i drugih kaznenih djela, policija radi opsežno kriminalističko istraživanje, čak i u inozemstvu. Napadač je povezan s različitim ljudima u proteklom vremenu, tako da se mora sve to provjeriti. Ima različitih kontakata, svi kontakti na bilo koji način i sve bliske povezanosti. Postoji i niz dokaznih radnji, treba se napraviti velik posao, i trasa kretanja i sve što je prethodilo. Nije bilo nikakve dojave, nikakve informacije o mogućem počinjenju ovakvog teškog kaznenog djela. Napadač nikad nije evidentiran za prekršaj ili kazneno djelo - rekao je Milina pa se dotakao motiva i odbacio indicije da je riječ o osobnom razračunavanju:</p><p>- Tek trebamo vidjeti hoćemo li doći do pravog motiva, sve se to treba provjeriti kako bi došli do pravog motiva i do toga zašto je on došao na prostor gdje su glavne institucije RH. Bilo je informacija da je to osobno razračunavanje između napadača i policajca, mi nemamo nikakve indicije da je tu bilo govora o osveti. Vidio sam različite komentare, pa i u vašem prilogu, zasad mi ovaj događaj vodimo kao pokušaj teškog ubojstva triju policijskih službenika. Zasad tako karakteriziramo taj događaj.</p><p>Sigurnosni stručnjak<strong> Mate Laušić</strong> rekao je da se u svom poslu vodio sa 3 P - predviđanje, planiranje i postupanje.</p><p>- Predviđanje da predvidiš da nemoguće može postati moguće. Kod planiranja sam se postavljao kao napadač. Objekt, prostor ili događaj promatrao sam kao svoju metu i znajući što ga sve štiti promišljao sam kako bi probio sve te sustave i onda sam u promišljao protumjere. Postupanje - proigravanje scenarija mogućih napada da nemoguće može postati moguće.</p><p>Istaknuo je da je uvjeren da napadač nije jučer prvi put zakoračio na Trg svetog Marka, već je da je dolazio prije i snimao situaciju.</p><p>Milina je rekao da zasad nema potvrde da je napadač prethodno dolazio i pripremao. </p><p><strong>Arsen Bauk</strong>, saborski zastupnik (SDP) smatra kako u jednom dijelu treba postrožiti kretanje na Markovom trgu.</p><p>- Potpredsjednik Vlade Tomislav Medved neposredno nakon događaja izjavio je da je Hrvatska sigurna zemlja. Apsolutna sigurnost ne postoji - rekao je <strong>Mario Kapulica</strong>, potpredsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost (HDZ), ali dodao je da je Hrvatska prema svim relevantnim kriterijima, u svijetu u kojem živimo, još uvijek vrlo sigurna zemlja.</p><p>- Ovaj slučaj ne oslikava stanje sigurnosti u cijeloj državi. Hrvatska je sigurna zemlja i hrvatsko društvo je tolerantno društvo u kojem ne postoje zabrinjavajuće istaknuti ekstremi - rekao je.</p><p>Na pitanje kako riješiti sigurnost na Trgu svetog Marka Laušić je rekao elastično, ali da bude prisutna sigurnost.</p><p>- Mjere suprotstavljanja postaviti što dalje od nekog objekta ugroze. Što dalje da bi se uočilo nešto suspektno, i da videonadzor javlja suspektnu situaciju i onda ići ususret tome i riješiti dilemu opasno-neopasno. Nije osiguranje nitko nigdje. Onda postavimo barijere, blokade i sve je riješeno. To nije poanta, to će i dalje biti turistička ruta i prolazit će građani. </p><p>Kad je riječ o govoru mržnje, Bauk je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/665416/otvoreno-kako-rijesiti-sigurnost-na-trgu-sv-marka" target="_blank">HRT</a> rekao da mu je ta situacija neobjašnjiva i pozvao je sve koji to napišu da zamisle da je ranjeni policajac bio njihov brat, otac ili neki bliži rod.</p>