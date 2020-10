24 minute straha u Zagrebu...

Na Trg sv. Marka dolazi sa sjevera. Ispaljuje rafal prema zgradi Vlade i pogađa policajca. Drugi policajac uzvraća paljbu. Napadač bježi preko Dubravkinog puta. Tijelo mu nalaze nasred ceste

<p><strong>Danijel Bezuk (22) </strong>iz Kutine dotrčao je u 8.06 sati u ponedjeljak na Markov trg u Zagrebu. Ispalio je rafal iz automatske puške prema zgradi Vlade. Policajca (31), koji je stajao na ulazu u Banske dvore, pogodila su četiri metka.</p><p><strong>Pogledajte video: Rekonstrukcija napada na Markovu trgu</strong></p><h2>24 minute neizvjesnosti</h2><p>Drugi policajac je zapucao na njega. Danijel je pobjegao. Samo 24 minute nakon pucnjave pronašli su njegovo tijelo u Ulici Jabukovac, manje od dva kilometra od mjesta napada.</p><p>Ubio se.</p><p>Prije toga je ostavio komentar na Facebooku:</p><p>- Dosta je bilo prevara i bezobzirnoga gaženja ljudskih vrijednosti bez odgovornosti - napisao je Danijel.</p><h2>Policajcu spasili ruku</h2><p>Policajca kojeg je upucao su operirali.</p><p>- Rekonstruiran mu je živac na lijevoj ruci koja mu je značajno bila oštećena s dva hica. Najvažnije je da smo mu neurološki i vaskularno sanirali ruku, kojoj bi se u potpunosti trebala vratiti funkcija nakon rehabilitacije. Druge rane su obrađene, gospodin je stabilan, ja ću ga sad još ići posjetiti. Nadamo se da će on brzo na noge, nakon rehabilitacije i ako oporavak bude onakav kakav očekujemo. Još ga čeka jedna operacija na kostima za nekoliko tjedana ili mjeseci, a nakon toga se može vratiti raditi. Kosti ruke su sanirane vanjskim fiksatorom i to je rješenje privremeno. On se sada budi iz anestezije i pitat ćemo ga kako se sada osjeća. Ja sam zadovoljan tijekom i uspjehom operacije - poručio je ravnatelj Vinogradske bolnice Mario Zovak.</p><p>Ranjeni policajac je '89. godište, ima četiri prostrijelne rane i nije životno ugrožen. Posljednji zahvat kroz koji je morao proći bila je plastična operacija na ruci zbog oštećenja živca i i tetive.</p><h2>Rekonstrukcija napada na Markovu trgu</h2>