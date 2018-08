'Policajci u Klani nisu pretukli muškarca, svi su pali na pod'

Primorsko-goranska policija objavila je rezultate nadzora nad policajcima koji su u Klani blizu Rijeke tijekom lokalne fešte prije tjedan dana privodili muškarca (35) koji je tada ozlijeđen. Kažu da 'nisu potvrđeni navodi o premlaćivanju'.

Policija je u priopćenju pojasnila da je nad 35-godišnjim muškarcem 'upotrijebila sredstva prisile' jer je 'narušavao javni red i mir i pružao aktivni fizički otpor', iako ih nije pokušavao udariti, pa su svi skupa pali na pod, on licem prema dolje.

- 35-godišnjak pružao aktivni fizički otpor uslijed čega je, zajedno s policijskim službenicima, pao na pod licem prema dolje, ali i nastavio pružati aktivan otpor. Radi svladavanja daljnjeg otpora, eventualnog samoozljeđivanja ili ozljeđivanja drugih osoba nad njim su uporabljena sredstva za vezivanje (lisice) te je 35-godišnjak samostalno ušao u specijalno policijsko vozilo radi privođenja na kriminalističko istraživanje - piše u priopćenju.

Dodaju kako su policajci tijekom vožnje prema postaji primijetili da mu je loše pa su pozvali Hitnu koja ga je prevezla u bolnicu.

Cijeli slučaj interno je istražio stručni tim Ravnateljstva policije i Službe za unutarnju kontrolu Kabineta ministra te je utvrdio da su policajci 'zakonito primijenili policijske ovlasti'.

Istaknuli su da su pri padu i policajci zaradili oguljotine.

Obitelj ozlijeđenog ima pak potpuno drugačiju priču. Supruga i njezin brat tvrde da su ga tukli dok nije izgubio svijest.

"Glavom su mu udarali o tlo"

- Stavili su mu ruke na leđa, stavili lisice i bacili na pod. Glavom su mu udarali o tlo, počeli tući i gušiti, nisam sigurna koliko ih je čučalo oko njega, a koliko njih stajalo, no odmah se pojavila interventna policija, napravili su polukrug da se nitko ne može približiti. Gledaju djeca, sin histerično plače, počeli su se okupljati ljudi. Uspjela sam odvući sina do prijateljice, do klupe gdje smo samo nekoliko trenutaka prije svi zajedno sjedili, a sve kako ne bi gledao sukob - ispričala je potresena žena.