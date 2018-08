Supruga ozlijeđenog: 'Mlatili su ga sve dok nije izgubio svijest'

Glavom su mu udarali o tlo, počeli tuči i gušiti, nisam sigurna koliko ih je čučalo oko njega, a koliko njih stajalo, no odmah se pojavila interventna policija, napravili su polukrug da se nitko ne može približiti, ispričala je za Novi list supruga muškarca kojeg je u Klani navodno istukla policija.

- U subotu smo posjetili roditelje koji žive u Klani s namjerom da u okviru proslave Rokove odemo s planinarima na tradicionalni "Rokovski zalazak sunca" na Obruču. Nakon noćnog silaska uputili smo se, cijela obitelj, na domjenak ispred Vatrogasnog doma upriličen za sve sudionike planinarskog pohoda. Bilo je otprilike 23.30 sati. Parkirali smo osobno vozilo BMW na prostoru gdje se održava sajam, nadomak pomoćnog igrališta. Nikome nije smetao, do nas je bilo parkirano policijsko vozilo. Nikoga nismo autom zatvorili, bilo je tu mjesta za još nekoliko auta - započela je potresena supruga.

Smetao im auto

Dodaje kako se njezin sin otišao igrati s drugom djecom, a kada se vratio do roditeljima rekao je da policiji smeta njihov auto. On se vratio igri, a supružnici prema automobilu.

- U policijskom vozilu je sjedio policajac koji je rekao da auto smeta. Na pitanje mog supruga kome auto smeta i zašto se mora preparkirati, policajac je zatražio muževljeve dokumente. U tom trenutku policajac otvara vrata policijskog automobila, a suprug mu skreće pažnju da pripazi kako otvara vrata, da ne ogrebe naš auto s obzirom na to da su bili jedan do drugog parkirani. Policajac ponovo traži dokumente, a suprug govori da auto glasi na mene i pita ga koje dokumente želi, osobnu, vozačku ili prometnu dozvolu - nastavila je priču.

Njezin brat također je bio s njima na fešti. Sve detalje su zabilježili u bilježnicu, a mjesto događaja uslikali.

- Policajac ponovo pita mog supruga dokumente, a on ga ponovo pita: "Što ću vam dati?" i počne vaditi iz zadnjeg džepa novac i dokumente, nije imao novčanik. No, što su oni pomislili, što su zaključili, jesu li mislili da on neće pokazati dokumente, odjednom ga jedan policajac hvata za ruku, drugi za drugu ruku i počnu ga vući, pridružuje se ovoj dvojici i treći policajac i vuku ga oko sedam metara prema drugim automobilima koji su bili nedaleko parkirani - priča supruga.

"Glavom su mu udarali o tlo"

- Stavili su mu ruke na leđa, stavili lisice i bacili na pod. Glavom su mu udarali o tlo, počeli tući i gušiti, nisam sigurna koliko ih je čučalo oko njega, a koliko njih stajalo, no odmah se pojavila interventna policija, napravili su polukrug da se nitko ne može približiti. Gledaju djeca, sin histerično plače, počeli su se okupljati ljudi. Uspjela sam odvući sina do prijateljice, do klupe gdje smo samo nekoliko trenutaka prije svi zajedno sjedili, a sve kako ne bi gledao sukob - ispričala je potresena žena.

- Tukli su ga dok nije izgubio svijest, sve skupa trajalo je sigurno desetak minuta - dodao je njezin brat.

- Ubacili su ga takvog u maricu, suprug mi je u bolnici rekao da su ga tijekom puta polijevali vodom da se probudi, pokušavali dignuti na noge, ali im to nije uspijevalo. Rekao mi je da su se vozili i u jednom trenutku stali kako bi provjerili u kakvom je stanju, nazvali postaju s pitanjem: "Gdje s njim?" Suprug je čuo da su zvali Hitnu koja ga je preuzela, ali ne zna gdje, jer do policijske postaje nije stigao, već odmah na Hitni trakt. Policajci su rekli Hitnoj koja ga je preuzela: "Pijan je i razbio je glavu." No, suprug te večeri nije ništa pio - tvrdi supruga ozlijeđenog muškarca.

Policija: Upotreba sila je opravdana

Policija ne spori događaj ni ponašanje djelatnika, no tvrde da nije bilo premlaćivanja ni cipelarenja. Kako doznaje Novi list, postoje svjedoci i s jedne i s druge strane, a dosadašnji rezultati istrage pokazuju da je upotreba sile bila opravdana iako još nije dovršena.

Kako kažu neslužbeni izvori, muškarac je pružao otpor zbog čega je pao na tlo zajedno s policajcima te je u tom trenutku zadobio ozlijede nosa.

Glavni ravnatelj policije odlučio je, podsjetimo, da se zbog prikupljanja svih obavijesti o uporabi sredstava prisile u postupanju policije u Klani oformi stručni tim policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova.