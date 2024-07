Policajcu iz Remetinca prijetili smrću: 'Kontaktirali smo naše ljude, nije baš ugodno hodati...'

Pravosudni policajac iz zatvora Remetinec primio je prijetnju smrću telefonom, a poziv je zabilježen s njemačkog broja, piše RTL.

- Kontaktirali smo naše ljude. Potvrdili su nam da je u ponedjeljak, prilikom odlaska na posao, da su upozoreni da je došla određena prijetnja i da malo povedu računa prilikom dolaska i odlaska na posao. Prijetnja je došla u vidu da će doći do ubojstva, odnosno likvidacije pravosudnog policajca - rekli su iz Sindikata pravosudnih policajaca Hrvatske.

Dodaju kako situacija nije jednostavna, ali pravosudni policajci se svakodnevno susreću s verbalnim prijetnjama iako je ovo prvi put gdje se baš kaže da će ubiti nekog pravosudnog policajca.

- Samo ostaje da nadležne službe odrade svoj posao i da ga što prije maknu s ulice da bi se maknula ta prijetnja. Dok god se on ne nađe, nije baš ugodno hodati i osvrtati se oko sebe. Na lageru nemate pravosudnih policajca da ih sada možete staviti deset više. Imate to što imate. Ostaje na svakom osobno da malo više pripazi, da malo više gleda oko sebe. Dok se to ne riješi da hodamo s okretanjem leđa da vidimo prati li nas netko, je li netko oko nas sumnjiv - kaže Jelenko Krešo, dopredsjednik Sindikata pravosudnih policajaca Hrvatske.

Ističe kako dolaze do situacije da imaju prijetnje, paljenje, a sada imaju i direktnu prijetnju.

- Mislim da bi naše institucije trebale ozbiljno shvatiti i pokazati da se pravosudni policajac štiti i da smo svi državni službenici i da smo svi isti. Poruka novom ministru: 'Tu smo, čekamo razgovor, da se ovo malo riješi. Zatvorski sustav devastiran je već godinama.Puknut će, a netko će se hvatati za glavu pa će se tražiti Istražno povjerenstvo. Mi kao papagaji pričamo već godinama, više sam sebi dosadan, a nitko ništa ne mrda - zaključuje.