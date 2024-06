Pravosudni policajac s dvojicom je tukao čovjeka, šibali su ga po stražnjici i pucali iz pištolja

Pravosudni policajac (39), samostalni nadzornik u Remetincu, završio je s druge strane rešetaka te ga sada čuvaju kolege. Sudac istrage pritvorio ga je kako ne bi ponovio kazneno djelo te utjecao na svjedoke.

Sumnjiče ga da je s dvojicom u dobi od 37 i 29 godina došao do muškarca (64) za kojeg je bio uvjeren da mu je provalio u vikendicu i okrao ga. Tražili su da prizna krađu i da im preda ukradene predmete, no muškarac je tvrdio da nije provalnik. Nakon toga su ga, stoji u kaznenoj prijavi, pretukli.

Oštećeni tvrdi da su ga udarali šakama po glavi i po tijelu te ga potom ugurali u auto i odvezli se do vikendice pravosudnog policajca. "Natjerali su me da skinem hlače i tankom šibom po goloj stražnjici tukli. Ujedno su me lupali po glavi dalje i po tijelu, a povremeno su me vezali i konopom te tjerali da pijem alkohol. A čovjek čija je vikendica me htio još dodatno zastrašiti tako što je pucao iz pištolja kraj moje stražnjice", rekao je istražiteljima pretučeni, piše Jutarnji list. Terete ga za protupravnog oduzimanja slobode i nanošenje lakših tjelesnih ozljeda.

Pijani se potukli u Remetincu

I dok je samostalni nadzornik u Remetincu završio u ćeliji dvojica njegovih kolega su se, neslužbeno doznajemo, prošli petak pijani potukli na dužnost, a treći je pri dolasku na posao prošao kroz rampu na ulazu u zatvor. Ne zna se je li i on bio pijan. Druga dvojica sukobila su se oko kolegice te su jedan drugome na poslu prijetili pištoljem. Jedan je, neslužbeno doznajemo, u vezi s kolegicom, a drugi joj se upucavao. To se njezinu dečku nije svidjelo pa se situacija između njih dvojice toliko zaoštrila da je došlo do prijetnji smrću.

Nitko od njih do sada nije, neslužbeno doznajemo, sankcioniran niti stegovno kažnjen iako su nadležni, navodno, upoznati s tim incidentima.

Zbog premalog broja ljudi neki pravosudni policajci imaju puno prekovremenih pa im pati privatni život. Neki posežu za alkoholom kako bi se nosili sa stresom, a neslužbeno doznajemo, kako alkoholiziranost i međusobni obračuni nisu neuobičajeni događaji u zatvorskom sustavu. Do obračuna pravosudnih policajaca dolazi i izvan institucijama u kojima su zaposleni.

Nedavno se na sindikalnim igrama u Zatonu jedan pravosudni policajac neprimjereno ponio prema jednoj od članica sindikata što se nije svidjelo dvojici njegovih kolega. Završio je na Hitnoj.

Uprava za zatvorski sustav primila je niz anonimnih prijava o incidentima no pitanje je jesu li po njima postupali. Prije dvije godine pravosudni policajac koji je radio na unutarnjom osiguranju u Remetincu je u pizzi koju je naručio dostavom imao mobitel koji je pokušao dostaviti pritvoreniku. Nije dobio otkaz niti je bio kažnjen. Samo su ga s unutarnjeg premjestili na vanjsko osiguranje zagrebačkog zatvora.