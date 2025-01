Policija banula u stan novinara kojeg tuži HDZ-ovac: 'Priveli me pred djecom, kao kriminalca...'

Zagrebačka policija banula je u nedjelju navečer u stan novinara Ivana Žade i s lisicama na rukama odvezla ga u policijsku postaju na Oranicama, prenosi Telegram.

- Sinoć oko pola deset uvečer na vrata mi je banula policija. Tražili su da pođem s njima, stavili mi lisice na ruke. Sve se to odvijalo pred očima moje supruge i djece, koji su ostali u potpunom šoku. Prenoćio sam u policiji, da bi me jutro u hladnoj ”marici” dovezli u Viroviticu - rekao je Žada za Telegram.

Žadu je policija sljedeće jutro odvela u Općinski sud u Virovitici na kojem je bilo zakazano ročište na temelju tužbe za klevetu koju je protiv njega podnio HDZ-ov saborski zastupnik i šef HVIDRA-e, Josip Đakić.

Tužbu za klevetu Đakić je podnio zato što je Žada na kraju jedne Facebook objave napisao rečenicu "Nećeš razbojniče!", što je poznato kao uzrečica Zdravka Mamića. Ročište je na kraju otkazano jer je Đakićevom odvjetniku preminuo otac.

Žada je za Telegram rekao da nije znao za ročište, ali da se na dosadašnje pozive uvijek odazivao.

- Da sam znao za ročište, svakako bih došao jer mi je zadovoljstvo suočiti se s Đakićem. No, nisam dobio poziv, mada sam uredno prijavljen na adresi stanovanja. Prije nekih mjesec dana susjedi su mi rekli da me tražila policija. Otišao sam u postaju i pitao zašto su me tražili. Odgovorili su kako je vjerojatno u pitanju bio nekakav poziv, no poziv mi nisu uručili. Ali su zato sinoć banuli u moj stan i s lisicama na rukama odveli me kao kriminalca - ispričao je Žada.

Kada je Đakića novinar Goran Gazdek na sudu upitao za uhićenje Ivana Žade, on mu je odgovorio samo sa "Marš!". Takav odgovor nije slučajan jer Gazdeka, koji je novinar i vlasnik lokalnog portala Virovitica.net, Đakić također tuži za klevetu.