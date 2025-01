Policija češlja snimke iz Splita, odvjetnik o skandalu: 'Pojava je ista, i reakcija vlasti je ista...'

Policija, koja bi to trebala goniti, očito nema instrukcije pristupiti tome ozbiljno, komentirao je skandaloznu snimku od nedjelje poslijepodne iz Splita poznati odvjetnik s iskustvom u kaznenom pravu. U javnost je iscurila snimka na kojoj se vidi kako jedan muškarac na megafon viče "za dom", a skupina od stotinu, a možda i više, mladića u crnom odgovara "spremni!", nakon toga počinju pjevati "Ajmo, ajmo, ajmo, ustaše, ustaše..."

Bilo je to u nedjelju poslijepodne uoči utakmice Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu, dan uoči 80. obljetnice oslobođenja Auschwitza, nacističkog logora smrti koji je Hitlerova Njemačka podignula u okupiranoj Poljskoj tijekom Drugog svjetskog rata i u kojem je pobijeno više od milijun Židova. Dio navijača imao je u nedjelju organiziran korteo od Matejuške do stadiona na Poljudu. Snimka je nastala oko 200 metara od stadiona, nedaleko od raskrižja sa Zrinsko-frankopanskom ulicom. Policija nije mogla potvrditi je li riječ o navijačima Hajduka na snimci, odnosno o navijačkoj skupini Torcida. Potvrdili su nam da je to bio dio kortea. Isto tako doznali smo da splitska policija ima spornu snimku te da je u tijeku istraživanje čiji je cilj utvrditi tko je sve sudjelovao u ovoj sramotnoj paradi. Također, neslužbeno doznajemo kako snimku ima i DORH u Splitu.

- Može ih se teretiti za prekršaj protiv javnog reda i mira. Uvijek koketiraju s navijačima, nitko se ne usudi ili jednostavno ne želi ući malo dublje u to, što se krije iza toga. To su svima potencijalni glasači, koketiraju s njima, ali nije to samo kod navijača, tako je, recimo, i s Thompsonovim koncertima. Ista je priča. Pojava je ista i reakcija vlasti je ista - objašnjava nam odvjetnik i dodaje da se ovakve stvari kod nas više ili manje toleriraju, a da je situacija drukčija u drugim zemljama.

- Naravno da bi u uređenim zemljama trebalo reagirati, kad bi ih nekoliko puta prekršajno kaznili, onda bi razmišljali o tome hoće li to radili. Onda ih policija mora pronaći, pozvati na identificiranje, a to je vrlo mnogo posla, to se nikome ne da. Pogotovo zato što nitko iz politike to ne želi - kaže odvjetnik.

Split: Policija istražuje nacionalističke ispade navijača

Splitska je policija počela kriminalističko istraživanje u slučaju navijača koji su u nedjelju prije utakmice Hajduka i Slaven Belupa hodajući u skupini kroz ulice grada do stadiona na Poljudu pjevali ustaške pjesme i uzvikivali Za dom, spremni. Neslužbeno se doznaje da osim snimke te navijačke kolone koja je uzvikivala ustaške povike, a objavljena je na internetu, policija provjerava i nadzorne kamere koje su postavljene po gradu kako bi utvrdili identitet osoba koje se nalaze na snimci.