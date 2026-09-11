Ministar poslao apel nakon napada u školi: 'Čujmo jedni druge i smanjimo dozu agresije'

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić poručio je petak da je nakon napada u zagrebačkoj školi sustav 'socijale' odmah u pripravnost stavio svoje kapacitete i da su timovi spremni odgovoriti na stres kod djelatnika, učenika i njihovih obitelji. Ministar Ružić je istaknuo da sustav uvijek na ovakve tragične i neočekivane događaje ima spremne kapacitete za hitnu reakciju, pa je i sustav zdravstva i školstva odmah reagirao.

"Naš sustav socijale je stavio odmah u maksimalnu pripravnost kapacitete, konkretno Obiteljskog centra koji ima najveći broj posebno educiranih socijalnih pedagoga i psihologa. Očekujemo poziv i naši timovi su spremni odgovoriti na stres kod djelatnika, kod učenika, ali i kod njihovih obitelji", poručio je ministar.

S obzirom na više neželjenih događaja koji se, kaže, temelje na iznimnoj agresiji i na krvoprolićima, pozvao je sve da " govore jezikom pomirbe, miroljubivosti, argumenata u svakom segmentu i da se smanji doza agresije u javnom i u svakom drugom prostoru komunikacije među ljudima".

Istaknuo i da smo dovoljno upozoreni koliko su važni prevencija i pozitivne vrijednosti kojima se uče djeca.

"Vidimo što se dešava i vidimo da ništa toga nije vrijedno. Čujmo jedni druge. Borimo se za bolji život. Maknimo i političke vrijednosti i njegujmo komunikaciju koja će biti pozitivna bez obzira na njen sadržaj. To je moja molba", istaknuo je Ružić.

Rekao je i kako će radno provesti vikend, "tiho i nevidljivo", ali brinući o žrtvama i njihovoj sredini u kojoj su živjele i gdje iza njih ostaju ljudi kojima nije lako.

"To je naša funkcija, da brinemo s pozicija koje smo s određenom odgovornošću preuzeli. Apeliram na sve da misle pozitivno i da preveniramo i femicide i sva ova grozna događanja kojima trenutno svjedočimo. Moramo misliti na to da svijet bude bolji. Nećemo ga učiniti boljim samo riječima, ali hoćemo upornim djelovanjem", poručio je Ružić.