Policija našla ubojicu nakon 50 godina! Ključan je bio jedan detalj: 'DNK se poklapao'

Policija u Wisconsinu je riješila ubojstvo staro 50 godina uz pomoć kape! Jon Keith Miller (84) je uhićen u četvrtak, 7. studenog zbog

ubojstva Mary Schlais koju je ubio davne 1974 piše NY Post. Schlais (25) je u veljači 1974. stopirala kako bi stigla na umjetničku izložbu u Chicagu. Kada je policija pronašla tijelo, nije bilo puno dokaza osim jedne kape koja se nalazila na mjestu zločina.

Slučaj je ostao neriješen sve do ove godine kada se policija obratila odjelu za genetiku na sveučilištu Ramapo u New Jerseyju. Uz pomoć kose iz kape se stvorio genetski profil i na temelju toga je policija došla do Millerove kćeri, a kasnije i do samog Millera. Ubojica je u početku negirao ubojstvo, ali je sve priznao kada mu je policija pokazala DNK dokaze.

Foto: Dunn County Sheriff's Office

- Vidio sam ju kako stoji pored ceste i stopira - rekao je Miller. Nakon što ju je pokupio, pitao ju je želi li spolni odnos. Schlais je

odbila odnos i Miller ju je tada izbo nožem.

- Nakon toga sam ju izvadio iz auta i sakrio u snijegu, ali je u tom trenutku prošao drugi automobil te sam se uspaničio i ostavio

kapu na mjestu zločina - priznao je Miller. Upravo ta kapa je dovela do uhićenja pola stoljeća kasnije.

Susjeda vozača koji je prošao pored Millera dok je skrivao tijelo se jako dobro sjeća tog dana.

- Kad je prošao, Miller je samo zurio u njega. Rekao je da nikada neće zaboraviti taj izraz lica - rekla je susjeda Mary Dodge.

Policija je rekla da je Miller bio prilično smiren kada je saznao da je nakon 50 godina uhićen.

- Mislim da je ovo olakšanje za njega. Ubojstvo mu je sigurno bilo na umu gotovo svaki dan zadnjih 50 godina - rekao je šerif okruga Dunn Kevin Bygd.