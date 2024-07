Policija: K.P. nije prije prijetio pištoljem, napad na poznanika nema veze s pokoljem u Domu

Nakon što je počinio masovno ubojstvo u Domu za starije i nemoćne žene u Daruvaru, policija je potvrdila da im je K.P. (51) od ranije poznat. Svega mjesec dana prije, poznanika je udario bocom po glavi. Pojavila se informacija i da mu je gurnuo pištolj u usta. Logično, postavilo se pitanje je li policija zbog toga ranije znala da kod sebe ima ilegalno oružje te je li se pokolj mogao spriječiti. Ravnatelj policije, Nikla Milina, naredio je istragu postupanja policijskih službenika iz PP Daruvar.

Ubojica iz Daruvara priveden u zgradu policijske uprave u Bjelovaru | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio je provođenje izvanrednog nadzora u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, Policijskoj postaji Daruvar, a vezano uz postupanje policijskih službenika navedene policijske postaje nakon saznanja da je 20. lipnja 2024. ispred Vatrogasnog doma u Daruvaru, u Ulici Matije Gupca, hrvatski državljanin D.K. (1973.) zadobio teške tjelesne ozljede koje mu je nanio hrvatski državljanin K.P. (1973.). Stručni tim Ravnateljstva policije utvrdio je da su policijski službenici kriminalističke policije Policijske postaje Daruvar poduzeli sve potrebne mjere i radnje prvog zahvata sukladno pravilima struke.

Također, tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja, prikupljanjem obavijesti od žrtve, ali i potencijalnih očevidaca događaja, nije se došlo do saznanja da bi osumnjičeni K.P. (1973.) prijetio oružjem ili koristio vatreno oružje kao sredstvo izvršenja. U konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni uvjeti za podnošenje prijedloga za izdavanjem naloga za pretragu doma i drugih prostora nadležnom državnom odvjetništvu, a što je preduvjet da bi policijski službenici proveli dokaznu radnju pretrage doma i drugih prostora - stoji u priopćenju.

Kažu i da tad nije postojala zakonska osnova da se K.P. odredi istražni zatvor.

- Tijekom nadzora, policijski službenici su, između ostalog, obavili razgovore sa svjedocima, susjedima, poznanicima i zaposlenicima obližnje trgovine. Svi su kategorički negirali da im je K.P. (1973.) ikada prijetio vatrenim oružjem ili da su imali saznanja da posjeduje vatreno oružje. Također, policijski službenici su ponovno obavili razgovor sa oštećenim D.K. (1973.) koji je izjavio da nije istina da mu je K.P. (1973.) stavio pištolj u usta te da je za takve navode saznao iz medija - kažu.

Stručni tim nije utvrdio nepravilnosti, pa je zaključak da se taj napad na poznanika, koji se dogodio 20. lipnja, ne može dovesti u vezu s masovnim ubojstvom u Domu 23. srpnja niti da ga se na temelju tog događaja moglo spriječiti.

Reportaža iz Daruvara nakon ubojstva | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

24sata su prije nekoliko dana ekskluzivno razgovarali s napadnutim poznanikom, odnosno Damirom Kusom.

- Poznajem ga odavno. Isto smo godište. Praktički ga znam od rata. Uvijek je bio agresivniji kad popije. Volio se hvalisati. Taj dan, iskreno, i ja sam bio nacvrcan. Radio sam. I onda sam sjeo kraj trgovine, zapravo tu kraj vatrogasnog doma i rekoh, idem popiti još pivu. S njima, tamo je sjedilo društvo. On je počeo nešto brusiti, a svaka treća rečenica mu je bila psovka. Svima može sve reći, ali njemu se nije smjelo ništa reći jer bi se odmah naljutio. I ja sam njemu nešto grubo odgovorio jer mi je bio pun kufer. I onda me bocom u glavu. Bocom od pive. Staklenom. Hvala Bogu, imao sam kapu pa mi nije šivana glava, samo sam imao kvržice. Ali imao sam izljev krvi u mozak. Prvi CT je pokazao izljev, drugi CT, nakon nekoliko dana, pokazao je da se smirilo i povuklo. Ne smijem se fizički naprezati. Evo vidite, ovo, ovdje je staklo otišlo. Šest šavova - rekao je Kus i pokazao veliki ožiljak na desnoj podlaktici.

Foto: Denis Mahmutović/24sata

Također tvrdi da je policiji rekao da ne zna je li u posljednje vrijeme imao oružje, iako je desetak godina ranije znao po trgovini hodati s nožem i pištoljem. Također, on sam se ne sjeća je li istina da mu je u napadu stavio pištolj u usta.

- Kad se boca razbila, frknulo je staklo. Kao da mi je nestala svijest na desetak sekundi. Ne sjećam se ničega što se dogodilo u tih deset sekundi. Netko je rekao da mi je stavio pištolj u usta. Ja sam na kraju izjavio da pištolja nije bilo tog dana. Inače nije mahao pištoljem. Nije spominjao naoružanje. Ne znam je li tajio taj pištolj kod kuće. U posljednje vrijeme mi nismo znali ima li oružje, to sam rekao i policiji. Kad se on skinuo iz vojske prije desetak godina, znao je mahati oružjem. Po trgovini je nosio nož i pištolj, to su svi vidjeli. To je bilo prije desetak godina. Onda je nestalo takvog ponašanja, smirio se. Računao sam da možda ima naoružanje još iz vojne policije. Tog dana nije bilo pištolja, rekao sam to i policiji jučer, opet sam bio na razgovoru. Netko je to rekao, to za pištolj, ali nema suglasnosti. Fali mi tih deset sekundi, tko zna što se tad dogodilo - rekao je Kus za 24sata.

K.P. je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana nakon što je prijavljen za 11 kaznenih djela nakon napada u Domu, i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela ili dovršenja kaznenih djela koja su ostala u pokušaju te zbog postojanja posebno teških okolnosti djela.