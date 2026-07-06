Policija kod Hvara zaustavila pijanog skipera! Na brodu imao putnike: Ovu je kaznu dobio...

U nedjelju, 5. srpnja, u uvali Vinogradišće, na Palmižani, tijekom zajedničkog nadzora pomorskog prometa policijskih službenika Policijske postaje Hvar i Lučkog kapetana, provedeno je postupanje prema 48-godišnjaku koji je upravljao plovilom. Utvrđeno je da upravlja plovilom pod utjecajem alkohola.

- Izmjerena mu je koncentracija od 1,35 g/kg te je kažnjen zbog počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 900 eura - navode iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

S obzirom na to da je upravljao plovilom pod utjecajem alkohola, a na plovilu su uz njega bila još tri putnika, Lučki kapetan mu je temeljem zakonskih propisa izdao mjeru privremeno oduzimanje dozvole u trajanju od osam dana i isključen je iz pomorskog prometa.