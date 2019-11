Policija na kotačima zapaljenih auta našla neobične spravice?!

Auto mi je bio na parkiralištu u Veslačkoj. Bio je poliven nekakvom tekućinom, no nije gorio. Nisam mogao do njega sve dok policajci nisu obavili očevid. Ispričao nam je to muškarac koji živi u blizini parkirališta na kojem su u noći sa srijede na četvrtak izbila dva požara udaljena 20-ak metara jedan od drugog.

U prvom je potpuno izgorio Smart, a u drugom su gorjeli Volkswagen Passat te Hyundai i30. Zadnja dva uspjeli su od veće štete spasiti zagrebački vatrogasci. No to je postaji Centar bila treća intervencija zbog paleži vozila u jednoj noći.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policajci su nas zamolili da detaljno pregledamo svoje automobile, makar su ih oni već pregledali. Iako su patrole tu često zbog jednog kafića, problema s požarima nismo imali sve do sad, kazali su uznemireni stanari Veslačke.

Nagorjeli Hyundai inače pripada kompaniji Eko taxi. Imao je otvoren poklopac rezervoara te mu je nagorio dio kraj kotača. - Istina je da nam je oštećen auto. Naš vozač nije ozlijeđen i smatramo da naša tvrtka ni zaposlenici nisu meta već kolateralna žrtva, rekli su nam iz te tvrtke.

Naime, noć bez sna za Zagrepčane počela je u srijedu oko 21.20 sati u Potočkoj ulici u Dubravi. Ondje je gorio prednji kraj parkiranog kombija Fiat Ducato u vlasništvu 25-godišnjakinje.

Kako neslužbeno doznajemo, u njemu je navodno netko živio no hitne službe ondje nisu nikoga zatekle.

Foto: Antonija Tušek/24sata

Vatru je gasilo pet vatrogasaca iz postaje Dubrava. Šest sati poslije alarm se oglasio njihovim kolegama iz centra kad je stigla dojava o požaru na Kajfešovu brijegu, nedaleko od bolnice Sveti Duh.

U njemu je u potpunosti izgorio Citroen C-Elysee koji je bio u sredini. Desno od njega nagorjela je Opel Astra, a lijevo Volkswagen Multivan slovenskih tablica. Iako policija još nije objavila rezultate očevida, neslužbeno doznajemo kako su na kotačima još dva susjedna auta, Nissana i VW-a pronašli neobične spravice. Njima su oštećeni blatobrani, no veće štete, nasreću, nije bilo.

Foto: Antonija Tušek/24sata - Ujutro sam tek vidio da mi je auto nagorio i bio pun čađe. Parkiraju se tu svakakvi. Ne znam kako je došlo do požara, policija mi nije ništa rekla, kazao je vlasnik jednog automobila s Kajfešova brijega. Javio se i muškarac za kojeg se ispostavilo da je bivši vlasnik Citroena.

- Taj auto je bio u vlasništvu leasing kuće i vozio sam za Eko taxi do prosinca prošle godine. Čim je istekao ugovor, leasing kuća ga je prodala nekom čovjeku i on više nema veze sa mnom - kazao nam je prijevoznik.

Vatrogasci iz iste postaje odmorili su se malo više od sat vremena kad je stigao poziv da gori automobil u Gradišćanskoj ulici. Ondje je do neprepoznatljivost izgorio još jedan Citroen C-Elysee.

Tek što su ugasili vatru, 10 minuta kasnije stigli su pozivi o požarima u Veslačkoj. Ljudi s kojima smo razgovarali smatraju da su sirene vjerojatno uplašile piromana. Iako je Smart bio u potpunom plamenu, stigli su na vrijeme spriječiti širenje vatre s Hyundaija i Passata.

Foto: Antonija Tušek/24sata - Ozlijeđenih osoba u niti jednom od navedena tri događaja nije bilo. Policijski službenici su na mjestima događaja, te će se tijekom dana provesti očevid i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do požara - napisali su iz zagrebačke policije.

Tijekom dana ekipe forenzičara raštrkale su se po gradu no oko 8 sati stigla je nova dojava. Ljudi su primijetili kako je izbio požar na parkiranom kombiju saniteta privatne tvrtke Pacijent. Bio je parkiran u I. Loparskoj ulici na Srednjacima.

- Ta tvrtka je iznajmila parkiralište za svoja vozila i nije nikad bilo problema. Ne znam kome bi se zamjerili - kazao je jedan od stanara koji živi u Loparskoj.

Ondje smo snimili forenzičare odjevene u zaštitna odjela. Izuzimali su otiske prstiju te označavali mjesta na stražnjem dijelu kombija gdje su nastala oštećenja. Točno vrijeme mogućeg pokušaja paljenja nije bilo poznato.

Jedina moguća poveznica svim tim požarima su upravo malene spravice nađene kraj kotača. Zbog istrage policija to nije mogla komentirati.

Foto: snimio čitatelj/24sata Podsjetimo, prije točno godinu dana gorjelo je i oštećeno deset automobila koji su bili parkirani na istom parkiralištu u Albrechtovoj ulici na zagrebačkim Ravnicama. Piroman je zapalio VW T-Roc i vatra se proširila na još tri auta. Zatim je izazvao požar na Audiju A4 te tada oštećeno još pet automobila. Taj slučaj nikad nije riješen.

Tema: Hrvatska