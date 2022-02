Policija u Novom Zelandu je upotrijebila neobičnu taktiku kako bi otjerala prosvjednike koji su kampirali ispred zgrade parlamenta.

Naime, prosvjednici diljem svijeta su se okupili kako bi se pobunili protiv epidemioloških mjera.

Vlasti su došle na neobičnu ideju kako bi ih zaustavili. Puštali su pjesme Barryja Manilowa i Jamesa Blunta, Macaren, javlja BBC.

Prosvjednici su odgovorili na isti način te su pustili We're Not Gonna Take It poznatog benda Twisted Sister, pjesmu koja je postala svojevrsna himna kanadskih kamiondžija.

Ubrzo nakon toga, vlasti su promijenile repertoar pjesama i počeli puštati pjesmu My Heart Will Go On pjevačice Celine Dion koju izvodi Matt Mulholland.

Policija se uključila u pomoć vlastima i na razglas su pustili Let It Go iz Disneyjevog animiranog filma Snježno Kraljevstvo i pjesmu za djecu Baby Shark, izvijestio je CNN.