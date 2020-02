Policija nije navela svjedoke, a snimka pokazuje da ih ima!

Nakon što je u prošlotjednoj emisiji emitirana tragična ispovijest udovice glumca Ace Bogdanovića, svjedoci stravične nesreće počeli su se javljati, a 'Provjereno' je došlo do ekskluzivne snimke nastale samo nekoliko trenutaka nakon naleta auta.

Policija je u zapisnik trebala upisati sve osobe koje su u uzročnoj vezi s nesrećom, no u njemu stoji da su kod vozila dvije ulice dalje zatekli samo vozača i njegovu curu. Acina udovica tvrdi da ih je tu večer u automobilu bilo više, a isto potvrđuje i očevidac.

- Na tom kolnom ulazu je stajalo troje mladih ljudi. Ja ne bi mogao reći jesu bile dvije cure i dečko, ili dva dečka i cura, bili su prilično blijedi - ispričao je svjedok koji se našao na mjestu nesreće. Ostale osobe sa snimke policija također nije zapisala za svjedoke, a zbog brojnih nelogičnosti, Acina udovica javno je progovorila o tragičnom događaju.

Vidjevši njezinu ispovijest, svjedoci su počeli istupati.

- Javila se jedna djevojka koja je taj vikend bila u Osijeku. Inače radi u Irskoj, djevojka je još uvijek u traumi. bilo joj je jako teško pričati o tome, rekla je da to nikad u životu nije vidjela, da je on proletio tolikom brzinom da nije uspjela vidjeti ni koji je to auto, ni boju auta - ispričala je udovica.

Nakon što su isplivale sve informacije o vozaču, postavlja se pitanje kako je moguće da su mu roditelji i sustav dozvolili da četiri godine divlja bez vozačke dozvole. Sumještani su nemali broj puta reagirali zbog mladićeve obijesne vožnje, a sada se pitaju ima li zaštitu policije jer mu je otac policajac. Još je manje logično da su svi svjedoci, među kojima su i djevojka koja je zvala hitnu pomoć te mladić koji je pronašao registarsku tablicu koja je otpala vozaču kada je udario žrtvu i pobjegao, samo nestali iz policijskog zapisnika.