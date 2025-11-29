Policija o izbodenoj časni u Zagrebu: Lakše je ozlijeđena, u tijeku je intenzivna istraga

Zagrebačka policija izvijestila je u subotu o slučaju ozljeđivanja časne sestre u Zagrebu. Prema njihovim navodima, oni su oko 14.45 sati u petak dobili dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena.

Policijski službenici odmah su poduzeli sve žurne mjere i radnje, navodi policija te ističu da su jutros dobili i informacije liječnika prema kojima je žena lakše ozlijeđena.

- U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena - navodi policija.