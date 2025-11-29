Obavijesti

IMA OZLJEDE ABDOMENA

IMA OZLJEDE ABDOMENA

Policija o izbodenoj časni u Zagrebu: Lakše je ozlijeđena, u tijeku je intenzivna istraga

Policija o izbodenoj časni u Zagrebu: Lakše je ozlijeđena, u tijeku je intenzivna istraga
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - (Ilustrativna fotografija)

Policijski službenici odmah su poduzeli sve žurne mjere i radnje, navodi policija te ističu da su jutros dobili i informacije liječnika prema kojima je žena lakše ozlijeđena.

Zagrebačka policija izvijestila je u subotu o slučaju ozljeđivanja časne sestre u Zagrebu. Prema njihovim navodima, oni su oko 14.45 sati u petak dobili dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena. 

Policijski službenici odmah su poduzeli sve žurne mjere i radnje, navodi policija te ističu da su jutros dobili i informacije liječnika prema kojima je žena lakše ozlijeđena. 

- U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena - navodi policija.

