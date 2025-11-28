Časna sestra koja je izbodena u Zagrebu nije životno ugrožena! Policija: Utvrđuju se okolnosti...

Oštrim predmetom ozlijeđena časna sestra zaprimljena je u hitnoj kirurškoj ambulanti KBC-a "Sestre milosrdnice" i nije u životnoj opasnosti, izvijestili su u petak iz te bolnice, a iz zagrebačke policije dodali su da u vezi s tim događajem utvrđuju sve okolnosti.

"Časna sestra zaprimljena je u bolnicu oko 15 sati, s ozljedom nanesenom oštrim predmetom u predjelu trbušne stijenke. Pacijentica nije u životnoj opasnosti te je u tijeku daljnja medicinska obrada i zbrinjavanje", istaknuli su iz KBC-a.

Dodali su i da je ozlijeđena pacijentica u KBC "Sestre milosrdnice" došla sama, u pratnji poznate osobe, a medicinsko osoblje KBC-a nazvalo je policiju zbog karaktera ozljede.

Iz Policijske uprave zagrebačke Hini su potvrdili da su im iz bolnice javili da su primili ozlijeđenu ženu i dodali da u vezi s tim događajem utvrđuju sve okolnosti.

Mediji neslužbeno navode da se sve dogodilo izvan samostana, a da se časna sestra potom vratila u svoj samostan odakle su zvali bolnicu.