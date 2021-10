Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi u kojoj je sudjelovalo između 25 i 30 ljudi u subotu u noćnim satima u Kninu. Snimka tučnjave kružila je društvenim mrežama.

Policijsko priopćenje iznosimo u cijelosti:

U subotu 9. listopada u Kninu oko 23,30 sati došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane više osoba. Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je do verbalnog pa tjelesnog sukoba prvo došlo između dvojice muškaraca unutar jednog ugostiteljskog objekta nakon čega se nastavilo izvan objekta od strane više osoba.

Nakon dojave Policijskoj postaji Knin, upućeni su policijski službenici na mjesto događaja kako bi uspostavili narušeni javni red i mir i utvrdili počinitelje, ali do njihovog dolaska nakon par minuta veći broj osoba iz sukoba se udaljio, dok je zatečen 21-godišnjak koji je narušavao javni red i mir, a na naredbu policijskih službenika da prestane se oglušio te je jednog policijskog službenika spriječio u obavljanju službene radnje zbog čega je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje i uz kaznenu prijavu za počinjenu prisilu prema službenoj osobi je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Za vrijeme dok su policijski službenici postupali kako bi uspostavili javni red i mir, 22-godišnjak ih je vrijeđao i omalovažavao zbog čega je uz Optužni prijedlog priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku. Kriminalističko istraživanje zbog sudjelovanja u tučnjavi je u tijeku, utvrđeno je kako je 21-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je iz Opće bolnice Knin prebačen na liječenje u Opću bolnicu u Šibeniku, obavljeno je više razgovora i drugih mjera i radnji te su trenutno tri osobe uhićene zbog sudjelovanja u tučnjavi. Policijsko postupanje se nastavlja, a po završenom kriminalističkom istraživanju pravovremeno ćemo vas obavijestiti