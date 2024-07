Policija o napadu na gay turiste u Splitu: Uhićen muškarac (31), za njim bila raspisana potraga

Splitska policija izvijestila je u nedjelju nakon napada na pripadnika LGBT zajednice na Bačvicama da nisu dobili prijavu o samom napadu, ali i da nije bila zatražena intervencija, već da su o svemu doznali objavom u medijima. Odmah su pokrenuli istragu koja je ubrzo rezultirala utvrđivanjem činjenica i otkrivanjem identiteta sudionika.

Sve se odvilo 12. srpnja oko 15 sati, a policija navodi da su utvrdili identitet osobe za koju je Ricky Liu, tiktoker i Influencer iz Londona, rekao da ga je napao.

Radi se o muškarcu starom 31 godinu s područja Virovitice.



Muškarca su 14. srpnja oko 0:30 sati baš na Bačvicama uhitili zbog posjedovanja droge. Tada je utvrđeno da je Općinski sud u Zagrebu za njim raspisao potragu zbog određenog istražnog zatvora. Istu noć odveden je u Zatvor u Zagrebu i tamo se nalazi. S obzirom na to da se muškarac trenutačno nalazi u zatvoru o svim utvrđenim činjenicama, radi daljnjeg postupka, obavijestit ćemo Općinsko državno odvjetništvo Split.





U odnosu na ostale sudionike utvrđeno je da se radi o djeci mlađoj od 14 godina radi čega su pozvani u službene prostorije u pratnji roditelja. S obzirom na činjenicu da dijete prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske (osoba do navršenih 14 godina) nije kazneno odgovorno, prema njima se ne mogu pokrenuti kazneni i ili prekršajni postupci, već se postupa na temelju mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, o svemu utvrđenom poslat ćemo izvješće nadležnom državnom odvjetništvu i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područnom uredu u Splitu.



- Unatoč uloženom trudu do ovog trenutka nismo mogli stupiti u kontakt s oštećenim osobama iako smo pokušali na sve trenutačno dostupne načine, radi čega ćemo uputiti traženje putem međunarodne policije suradnje kako bi se u sklopu istraživanja s oštećenima obavio razgovor. Utvrđeno je da su oštećeni u vrijeme javne objave snimke već napustili naše područje (po saznanjima boravili su na području Splita od 11. do 16. srpnja 2024. godine) i nismo mogli osobno s njima obaviti razgovor - navodi policija.

Poručuju da su žurno provedene mjere i radnje koje su u najkraćem mogućem roku rezultirale utvrđivanjem identiteta sudionika, ključnih činjenica i okolnosti vezanih uz postojanje odgovornosti.

- Na ovaj način još jednom je potvrđena činjenica da policija posebnu pozornost posvećuje događajima koji imaju obilježja diskriminacije, nasilničkog ponašanja i zločina iz mržnje i da se oštećene osobe mogu s punim povjerenjem obratiti policiji kako bi dobili adekvatnu zaštitu, ali i kako bi se provela adekvatna istraživanja - dodaju.