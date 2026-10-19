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ISTRAGA SE NASTAVLJA

Policija o nazi-korteu Torcide: Šest ljudi u zatvoru, 23 osobe sumnjiče za širenje mržnje!

Piše 24sata,
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Policija o nazi-korteu Torcide: Šest ljudi u zatvoru, 23 osobe sumnjiče za širenje mržnje!
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U zatvoru se nalazi 6 osoba, jedna osoba je predana sinoć pritvorskom nadzorniku, a nad jednom osobom se provodi kriminalističko istraživanje i biti će privedena pritvorskom nadzorniku tijekom dana, javljaju iz policije...

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske do sada su za ukupno 23 osobe utvrdili osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju. U zatvoru se nalazi 6 osoba, jedna osoba je predana sinoć pritvorskom nadzorniku, a nad jednom osobom se provodi kriminalističko istraživanje i biti će privedena pritvorskom nadzorniku tijekom dana, objavila je na svojim stranicama Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

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Foto: PU splitsko-dalmatinska

Riječ je o događaju od 15. listopada 2026. godine, kada su tijekom povorke navijača ulicama Splita, neposredno prije nogometne utakmice između HNK Hajduk i FC Ajax, izvikivani povici kojima se druge osobe poticalo na nasilje i mržnju. Članovi Torcide veličali su tad Hitlera i nacizam...

Iz policije navode kako se kriminalističko istraživanje nastavlja.

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Podsjećamo, jučer se u večernjim satima predao vođa morbidnog kortea Stipe Lekić. S 'kolegom' je došetao u zatvor.  Više o tome OVDJE.

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