Predao se torcidaš Stipe Lekić: Objavili fotografiju njega i 'kolege' ispred zatvora...

U splitski zatvor na Bilicama večeras se došetao Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide, kojeg je policija posljednjih dana tražila zbog kriminalističkog istraživanja oko spornih uzvika u Torcidinoj povorci uoči utakmice s Ajaxom, javlja Dalmatinski portal.

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Osim njega, predao se i Leonardo Vučak.

Obojici je sinoć sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od bijega.

Po društvenim mrežama pojavila se fotografija na kojoj poziraju ispred zatvora.

Foto: Facebook

Lekić i Vučak dvojica su od 14 torcidaša koji su obuhvaćeni postupkom zbog javnog poticanja na mržnju ili nasilje. Sudac je sinoć ispitao trojicu, a jedan se vratio u zatvor na izdržavanje kazne.

Podsjećamo, njih se sumnjiči da su tijekom kortea prije utakmice s Ajaxom uzvikivali antisemtiske i nacističke povike te da su širili mržnju...Lekić je bio na čelu morbidne povorke.

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