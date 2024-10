Policija o smrti muškarca kod Petrinje: Preminuo je nakon pada, ali imao je druge ozljede

Sisačka policija objavila je u utorak kako su na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu obavili obdukciju 66-godišnjeg Milana P., čije je tijelo pronađeno u nedjelju popodne u Grabovcu Banskom, u dvorištu kuće.

Utvrdili su da je uzrok smrti posljedica pada, dok su na tijelu pronađene i druge ozlijede.



Policijski službenici u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Sisku nastavljaju kriminalističko istraživanje i poduzimanje drugih mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, navode iz policije.

- Milan se dan ranije čuo sa svojim prjiateljem i rekao mu da je primio prvu mirovinu i da će sada prodati i ovce i da će živjeti od mirovine i od novca kojeg dobije od prodaje 100-tinjak ovaca. Nedavno su mu obnovili kuću koja je stradala u potresu, a on je inače iz Šušnjara i nakon Oluje je kupio kuću u Banskom Grabovcu i tamo živio sam. Prijatelj ga je pitao da li mu treba donijeti neke stvari iz trgovine i još su se u subotu čuli. U nedjelju ga je više puta zvao na mobitel i kad se nije javljao otišao je do njega i našao ga u dvorištu kuće. BIo je mrtav, imao je krvavu glavu i on je pozvao poilciju. Nije bilo ni ovaca, a kamere koje su bile postavljene bile su potrgane - rekao je za Jutarnji sugovornik o cijelom slučaju.