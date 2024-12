Policija o ubojstvu u Lepoglavi: Muž (53) pucao u ženu (47), a nakon toga je presudio i sebi

Stravičan zločin i novo ubojstvo žene šokirali su sinoć Hrvatsku. Muškarac u ranim pedesetima ubio je suprugu, a potom i sebi oduzeo život. Prema izjavama susjeda, motiv je bila ljubomora.

Ponovno se oglasila i policija. Policijski službenici Policijske uprave varaždinske, zajedno sa zamjenikom Županijske državne odvjetnice u Varaždinu na mjestu događaja izvršili su očevid i druge dokazne radnje.

Policijski očevid pored Lepoglave gdje je muškarac ubio ženu, a potom i sebe | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Tom prilikom je utvrđeno da je u srijedu, 4. prosinca oko 17.30 sati u Donjoj Višnjici došlo do počinjenja kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe, iz članka 111.a Kaznenog zakona pri čemu je muškarac starosti 53 godine vatrenim oružjem ubio svoju 47-godišnju suprugu. Nakon ubojstva supruge muškarac je u kući istim oružjem izvršio samoubojstvo. Tijela preminulih su po nalogu zamjenika Županijske državne odvjetnice prevezena na Odjel za patologiju Opće bolnice u Varaždinu gdje će se provesti obdukcija dok policijski službenici u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom nastavljaju kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja - poručili su iz policije.

Policijski očevid pored Lepoglave gdje je muškarac ubio ženu, a potom i sebe | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon sjednice Vlade slučaj je komentirao i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

- Naravno da smo uvijek zgroženi samom činjenicom da se dogodio još jedan femicid u našem društvu nakon svih izmjena i pooštravanja kaznenog zakona. Mi se i dalje suočavamo s nasiljem i ono što kao ministarstvo rada, zaduženi naravno i za socijalnu politiku, činimo je da financiramo, osnažujemo i autonomne sigurne kuće, osnažujemo naravno organizacije civilnog društva i Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ali još važnije, putem obiteljskog centra provodimo sve one socijalne usluge koje trebaju za svoj glavni cilj imati smanjenje nasilja u našem društvu, i u obitelji i to ćemo sasvim sigurno nastaviti činiti i dalje. I dalje ćemo, naravno, financirati rad sigurnih kuća. Sjećate se da na području Šibensko-kninske županije nije bilo sigurnih kuća, da je ova Vlada omogućila da se one financiraju i prema tome, kao društvo, promovirati jedinu moguću društvenu normu, to je društvo bez nasilja. I tu ćemo definitivno i dalje nastaviti raditi medijske kampanje, kao što je to ovo ministarstvo i do sada činilo. Koliko mi imamo informacija nije bilo postupanja u toj obitelji - kazao je Piletić.