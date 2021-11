Ispred Osnovne škole Vjekoslav Klaić u Garčinu kod Slavonskog Broda jedna nastavnica je u srijedu odlučila ući u školu bez COVID potvrde i testiranja.

- Ujutro je nastavnica Likovne kulture trebala od pola osam imati nastavu u Garčinu. Procedura je na ulasku u školu bila jednaka. Snimala me mobitelom na ulazu, pitala otkuda mi pravo da je pitam za potvrde. Pokušala sam na smiren način još jednom pojasniti svoje obveze i sve odraditi prema gore spomenutim uputama. U krug škole i danas su ponovno došli meni nepoznati ljudi. Nastavnica je pokušala ući u školu i na druga vrata te sam je u tomu spriječila. Nakon toga sam pozvala policiju. Iako sam joj to nudila, bilješku nije potpisala. Policija me nakon toga uputila neka se vratim u školu, kazavši kako će oni riješiti situaciju pred zgradom. Što se dalje događalo, ja ne znam, ali dok sam bila prisutna, nastavnica je čitavo vrijeme snimala policijske službenike. Oni su je desetak puta opomenuli da to ne smije činiti te da im se ne obraća na grub način, no očigledno ih nije poslušala. Djelatnici se ne moraju cijepiti, ali moraju se testirati. Uistinu smo učinili sve kako bi sustav funkcionirao, svima izlazimo u susret, ali - slagali se mi s tim privatno ili ne - pravila moramo poštovati želimo li ući na radno mjesto – rekla je ravnateljica Dijana Erić.

Kaže da ovakvih problema imaju od prvog dana kad su na snagu stupile nove mjere, a od tad ispred škole dolaze i njoj nepoznati ljudi koji nisu ni nastavnici ni roditelji djece koja pohađaju nastavu u spomenutoj školi.

Zbog svega, pozvana je policija. Zvale su ju i ravnateljica i nastavnica koja je pokušala ući u školu.

- U jednom pozivu odgovorna osoba osnovne škole traži dolazak policije budući da dvije osobe ometaju nesmetan ulazak djece na nastavu, dok u drugom pozivu osoba traži dolazak policije jer joj se onemogućava ulazak u školu. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja obavljen je razgovor s jednom od dojaviteljica, ali je utvrđeno i da 33-godišnjakinja narušava javni red i mir budući da je vikala, galamila i nasilno pokušavala ući u ustanovu, iako je ranije kontrolom ustanove utvrđeno kako ne ispunjava uvjete za ulazak - kažu iz MUP - a.

Prema Zakonu o javnim okupljanjima, zabranjeno je i prosvjedovati ili okupljati se u krugu škole, osim ako je riječ o događaju kojeg organizira sama ustanova. Nastavnica je ignorirala policijska upozorenja.

- Nezadovoljna dotadašnjim postupanjem policijskih službenika – koji su prvo upozoravali a potom i izdali naredbu da prestane s narušavanjem javnog reda i mira - 33-godišnjakinja je nastavila narušavati javni red i mir vikom i galamom te su ju policijski službenici uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje doveli u policijsku postaju na dalje provođenje kriminalističkog istraživanja. U službenim prostorijama 33-godišnjakinja je liječnički pregledana te je utvrđeno kako prilikom policijskog postupanja nije ozlijeđena. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 33-godišnjakinja je puštena te će protiv nje biti podnijet optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - stoji u priopćenju.

Osim toga, načelnik Policijske uprave će donijeti ocjenu opravdanosti i zakonitosti uporabe sredstava prisile nad nastavnicom.