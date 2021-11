Premijer Andrej Plenković najavio je izmjene zakona kako bi se uvela mogućnost sankcioniranja onih koji "potiču ljude na neposluh i ignoriranje mjera Stožera". Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica pojasnio je kako će se sankcije odnositi na lokalne jedinice, odnosno njihove čelnike, dakle gradonačelnike, načelnike i župane, a koji od svojih zaposlenika ne traže Covid potvrde.

- Imamo danas sastanak, ne bih još otkrivao detalje, ali u okviru Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti će se tražiti rješenje - rekao je istaknuvši kako neće biti kazne za građane i prosvjednike ponovivši kako će se odnositi na čelnike lokalnih i regionalnih jedinica.

- Demantirao bih jedan medijski tekst u kojem stoji da sam ja rekao da je odluka o Covid potvrdama na razini preporuke. To nije istina, odluka Stožera je zakonita i u okviru zakona ćemo razmotriti sankcije za poslodavce koji ne postoje odluke stožera - rekao je Malenica.

Upitan hoće li Vlada podržati godišnje izvješće DORH-a i ima li on kao ministar pravosuđa prigovor na njihov rad, Malenica nije konkretno odgovorio. Ustvari ni na jedno pitanje o radu USKOK-a i DORH-a i posljednjih slučajeva nije konkretno odgovorio. Posljednji slučaj je povlačenje optužnice protiv Ivice Todorića u slučaju Agrokor i to nakon pet godina rada na njemu. Za to je, podsjetimo, DORH dobio i dodatna sredstva iz Državnog proračuna za vještačenje, da bi sad optužnicu povukli. Brojni akteri od politike do pravosuđa su poručili kako je to blamaža DORH-a. Ministar tvrdi da USKOK i DORH rade odgovorno svoj posao.

- To je pitanje za glavnu državnu odvjetnicu, odnosno županijskog državnog odvjetnika u čijoj je nadležnosti ovaj postupak, tako da bi oni trebali odgovoriti koji je razlog povlačenja - kaže ministar.

Na pitanje hoće li im on kao ministar postaviti to pitanje, Malenica poručuje kako su DORH i USKOK samostalna i neovisna tijela pa on ne može ulaziti u ocjenjivanje njihova rada u konkretnim predmetima. Na opasku da daje mišljenje na godišnja izvješća i upitan hoće li to biti prilika, ministar ističe kako će svakako raspraviti to izvješće, ali da ono nije koncipirano na način da se ulazi u svaki pojedini predmet i utvrđuje postupanje u konkretnom predmetu.

'Ne znam zašto je povučena optužnica u slučaju Agrokor'

Je li sramota da se povlači optužnica u slučaju Agrokor, pitali su ga novinari, ali Malenica je ponavljao da to treba pitati DORH.

- Ja u ovom trenutku ne znam iz kojeg razloga je povučena optužnica i vjerujem da će oni danas odgovoriti na ta pitanja. Iz pozicije ministra pravosuđa teško mi je komentirati konkretno postupanje pravosudnih tijela - rekao je.

Upitan je li zadovoljan radom državne odvjetnice, Malenica kaže kako o njenom radu raspravlja Sabor. Novinari nisu odustajali pa su ga ponovno pitali isto pitanje uz dodatak smatra li da bi se nakon ovog Zlata Hrvoj Šipek trebala povući.

- Danas će imati konferenciju pa će sve odgovoriti. Ja osobno smatram da glavna državna odvjetnica odgovorno radi svoj posao, a odgovore na sva ova pitanja vjerujem da će dati ona - rekao je.

Novinari su ga pitali i što mu govori činjenica da je ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić govorila potpuno suprotno od onog što je rekla bivša ravnateljica USKOK-a, a sadašnja europska tužiteljica Tamara Laptoš, o pokretanju istrage u slučaju "softver." Naime, podsjetimo, Marušić je tvrdila da je USKOK učinio sve i proslijedio slučaj OLAF-u, a Laptoš tvrdi da to nije točno, da USKOK ništa nije napravio u tom slučaju, da je predmet bio mrtav dvije godine i da je istragu i uhićenje HDZ-ovaca, bivše ministrice Gabrijele Žalac, ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica i ostalih, pokrenuo upravo OLAF.

- To pitanje morate postaviti njima - rekao je.

'DORH samostalno radi svoj posao'

Na pitanje što je on osobno pomislio kad je čuo Laptoš da je zapravo OLAF pokrenuo istragu i da su predmet uskrsnuli iz mrtvih, Malenica i dalje odgovara okolo naokolo i ponavlja kako će sve oko toga odgovoriti ravnateljica USKOK-a i glavna državna odvjetnica.

- Ne bih ulazio u postupanje DORH-a, oni samostalno rade svoj posao i ne bih govorio da li tamo ima predmeta koji se zataškavaju ili stoje u ladicama - rekao je.

Malenica ne vidi poveznicu jučerašnjih uhićenja sa slučajem Žalac.

- Državno odvjetništvo radi samostalno svoj posao i određuje kada će poduzeti određene aktivnosti - rekao je.