Policija o užasu na vijaduktu u Rijeci: Vozač (26) šlepera teško ozlijeđen, izletio je zbog brzine

Vozač kamiona s prikolicom na vijaduktu Svilno u Rijeci izletio je s ceste u ponedjeljak i pao u provaliju 20-ak metara niže. On je u nesreći teško ozlijeđen. Šteta u nesreći je oko 220.000 kuna, javlja policija

<p>Vozač (26) šlepera koji je jučer probio ogradu i izletio s vijadukta Svilno teško je ozlijeđen, izvijestila je u utorak riječka policija. </p><p>Kako navode, očevidom su utvrdili da se vozač, državljanin BiH, kretao iz smjera Čavli prema čvoru Orehovica šleperom slovenskih registracija. Kod vijadukta Svilno nije prilagodio brzinu stanju i uvjetima na cesti te je izgubio nadzor nad vozilom i udario u zaštitnu metalnu ogradu.</p><p>Od siline udarca probio je ogradu te su kamion i prikolica sletjeli u provaliju duboku 20-ak metara. </p><p>Vozaču su zbog zadobivenih ozljeda pomoć pružili u riječkom KBC-u, gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen. </p><p>Materijalna šteta procjenjuje se na oko 220.000 kuna, a utvrđivanje svih okolnosti nesreće se nastavlja.</p><p>Od mještana Svilna doznajemo kako ovakve i slične nesreće na zavoju navedenog vijadukta nažalost nisu rijetke.</p><p>- I prošle godine je jedan šleper probio ogradu, ali je tad ostao visjeti u zraku pa su ga uspjeli izvući na cestu. To je baš nezgodan zavoj i ako padne kiša, kao što je to slučaj danas, uopće nije potrebna velika brzina da se ovako nešto desi. Naime, kamioni imaju jednu dodatnu kočnicu, koja se po meni ne bi trebala koristiti kad su skliske i ledene ceste jer tada pri kočenju, pogotovo na zavojima i skliskim terenima se dodatno koči kabina, ali nerijetko dolazi do zanošenja prikolice, pogotovo kad nema tereta, kao ova sad i tad za sobom usmjerava i vuče kabinu, a vozač gubi kontrolu nad vozilom. Treba uvijek biti ekstra oprezan na zavojima te se prilagoditi stanju i uvjetima na skliskim cestama, dovoljna je sekunda nepažnje uz loše vremenske uvjete da se ovako nešto desi - kaže mještanin Svilna, inače bivši vozač kamiona. </p><p>Inače, jučer je na prometnicama u nadležnosti Policijske uprave primorsko-goranske bilo osam prometnih nesreća u kojima je jedan čovjek teško, a dvoje ljudi lakše ozlijeđeno. </p>