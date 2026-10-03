Policija o velikoj zapljeni droge: 'Riječ je o 5,5 tona duhana, a prodavali su na području EU'

U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj danas je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati opsežnog kriminalističkog istraživanja vezanog uz nedozvoljenu proizvodnju i trgovinu cigaretama u sastavu zločinačkog udruženja.

O rezultatima kriminalističkog istraživanja govorili su Barbara Wolf Volčanšek, zamjenica ravnatelja USKOK-a, Kristijan Zrinušić, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU primorsko-goranske, te Luka Berač iz Carinske uprave.

Foto: Policija

- Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta PU primorsko-goranske, u suradnji s Jedinicom specijalne i interventne policije te Mobilnom jedinicom Carine, a u koordinaciji s USKOK-om nad šest stranih državljana zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela nedozvoljene proizvodnje, nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora, počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja - navodi policija.

Foto: Policija

Oni se sumnjiče da su od sredine prosinca 2025. do 1. listopada 2026. neovlašteno proizvodili, prodavali i prevozili veću količinu ilegalno proizvedenih cigareta bez duhanskih markica. Oni su na širem matuljskom području organizirali i uspostavili pogon za nedozvoljenu proizvodnju cigareta namijenjenih ilegalnom tržištu Europske unije.

- Prema danas predstavljenim podacima, riječ je o oko 5,5 tona duhana, kao i znatnoj količini cigareta bez propisanih duhanskih markica. Pronađena je i oprema te dijelovi proizvodnih linija povezani s nedozvoljenom proizvodnjom cigareta - dodali su.

Foto: Policija

Policija je pretražila domove, vozila, ali i druge prostorije osumnjičenih. Kazneno su prijavljeni Uskoku i predani u pritvor.

U sklopu kriminalističkog istraživanja provedene su pretrage domova, drugih prostorija i vozila kojima su se osumnjičenici koristili, pri čemu su pronađeni i oduzeti predmeti važni za daljnji kazneni postupak.